Tras la privatización de la Hidrovía, el Gobierno avanza con la licitación para dragar el Río de la Plata

El canal va del kilómetro 39, en Barra del Farallón, hasta el kilómetro cero del río.

La Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) declaró admisibles dos de las tres ofertas presentadas en la licitación para las obras de dragado, ensanche y eventuales mejoras en el Canal Martín García, complementario de la Vía Navegable Troncal o Hidrovía.

Los oferentes calificados en condiciones de presentar sus ofertas económicas el jueves 25 de junio con Jan de Nul N.V. (a su vez adjudicatario de la Hidrovía) y Boskalis International Uruguay S.A., por cumplir con los requisitos del Pliego de Bases y Condiciones, según lo indicado en la resolución 14/2026, publicada hoy en el Boletín Oficial.

La oferta rechazada fue la de Chec Dredging Co Ltd, que según los considerandos presentó un equipo Jack - Up Octopussy Segundo construido en 1993, “que supera los 30 años de antigüedad, sin presentar una draga alternativa a esta”, publicó el portal de BAE Negocios.

“A su vez su remolcador Fewell II posee una antigüedad de 31 años, del cual acompaña un Certificado de Navegabilidad cuya zona de navegación habilitada es “tráfico portuario (en aguas protegidas-confinadas)” incumpliendo lo requerido en el Pliego de Bases y Condiciones”, agregó.

Vía estratégica para el comercio exterior

La CARP considera al Canal Martín García como “una vía de navegación estratégica para el comercio exterior regional”, con una extensión de 106,5 kilómetros que van desde el km 39 del Canal de la Zona Común del Río de la Plata, en proximidades de la Barra del Farallón, hasta el kilómetro 0 del Río Uruguay.

Tiene una profundidad de 34 pies (10,36 metros) en fondos blandos y 38 (11,58 metros) en fondos duros. y fue construido de una sola vía para buques de hasta 245 metros de eslora y 32,60 metros de manga.

Los buques que ingresan aguas arriba al canal Martín García, lo hacen por el km 39 del Río de la Plata, en su gran mayoría sin carga hasta las terminales portuarias uruguayas y argentinas de los ríos Paraná y Uruguay, destacó el portal de BAE Negocios.

Esos buques ya cargados, navegan de salida por el Canal Martín García y en algunos casos completan su carga en el puerto uruguayo de Montevideo o en los puertos de argentinos de Quequén o Bahía Blanca y eventualmente en los del sur de Brasil, dependiendo el tipo de buque y de la mercadería que transporta.

Supervisión binacional

El ordenamiento del tráfico, la seguridad, la prevención de la contaminación y las comunicaciones del Canal están supervisados y autorizados por las autoridades marítimas de ambos países, que ejercen el poder de policía del Canal.

El tramo inicial de ingreso del Canal en su km 39 y hasta el km 93 está bajo jurisdicción de la Prefectura Naval Argentina (PNA), mientras que la jurisdicción de la Prefectura Nacional Naval de Uruguay (PNN) cubre el tramo final del Canal desde el km 93 hasta el km 145,5 donde finaliza y coincide además con el km 0 del Río Uruguay, consignó el portal de BAE Negocios.

Existen zonas de fondeo o espera fuera del canal de navegación, en las cercanías de la Isla Juncal, Puerto Camacho y también frente a los islotes El Matón y Punta Piedras.

También se puede fondear de emergencia en Punta Martín Chico y en Pozos de San Juan, cerca de la Torre Anchorena.

La resolución publicada en el Boletín Oficial