Gabás cuestionó a Frigerio: “Las cuentas pueden cerrar en una planilla, pero no en la mesa de la gente”

El exministro de Producción de Entre Ríos y economista, Álvaro Gabás, cuestionó la lectura que realiza el oficialismo sobre la situación financiera de la provincia y advirtió que la mejora de los indicadores fiscales y de las calificaciones crediticias no se ha traducido en una mejora concreta en las condiciones de vida de los entrerrianos.

Las declaraciones del dirigente justicialista surgieron luego de que el senador provincial de Juntos por Entre Ríos, Rubén Dal Molín, destacara que la provincia es una de las jurisdicciones que más mejoró su situación fiscal desde diciembre de 2023.

Para Gabás, la gestión del gobernador Rogelio Frigerio “prioriza los indicadores financieros por encima de la realidad económica y social de los entrerrianos” y pone el foco en rankings, informes de consultoras y calificaciones de riesgo, mientras la provincia atraviesa un escenario de caída del consumo, retracción de la actividad económica, pérdida del poder adquisitivo y desaceleración de la obra pública.

“La mejora en las calificaciones crediticias no implica automáticamente una mejora en la calidad de vida”, sostuvo el exfuncionario, al señalar que las agencias internacionales evalúan la capacidad de pago y la solvencia financiera, pero no aspectos como el empleo, la situación de las pequeñas y medianas empresas, la pobreza o el acceso de la población a mejores servicios públicos.

En ese sentido, también puso en discusión la estrategia de financiamiento de la actual gestión. “Resulta llamativo que se presente como una virtud haber obtenido más de 300 millones de dólares de financiamiento internacional cuando, al mismo tiempo, se insiste en aplicar ajustes permanentes y promover reformas previsionales bajo el argumento de una crisis estructural de las cuentas públicas”, señaló.

Según Gabás, si la situación financiera de la provincia es tan sólida como plantea el oficialismo, “cabe preguntarse por qué se insiste en descargar el peso del equilibrio fiscal sobre jubilados, trabajadores y sectores medios”.

“La provincia necesita crecimiento económico”

El exministro también cuestionó la forma en que el gobierno provincial exhibe los niveles de inversión pública. A su entender, la ejecución de obras y la compra de equipamiento no deben evaluarse únicamente por los montos presupuestarios, sino por su impacto en la generación de empleo, el desarrollo de infraestructura y el crecimiento productivo.

“La provincia necesita crecimiento económico sostenible y no solamente balances ordenados”, afirmó.

Asimismo, consideró que, luego de más de dos años de gestión, el gobierno de Frigerio ya no puede seguir explicando la situación actual únicamente en función de la herencia recibida.

“La ciudadanía demanda respuestas sobre el presente y el futuro, no sobre el pasado”, expresó.

Críticas al “equilibrio fiscal como fin en sí mismo”

Para el dirigente peronista, el debate de fondo no debería centrarse en la posición de Entre Ríos en determinados rankings financieros, sino en otros indicadores vinculados al desarrollo.

“La verdadera discusión es si la provincia produce más, genera más empleo privado, mejora el poder adquisitivo de los salarios, fortalece las economías regionales y brinda mejores servicios públicos”, planteó.

En ese marco, dejó una de las frases más críticas hacia la administración provincial: “Las cuentas pueden cerrar en una planilla de Excel y, al mismo tiempo, no cerrar en la mesa de los entrerrianos”.

Finalmente, Gabás advirtió sobre “el riesgo de convertir el equilibrio fiscal en un fin en sí mismo”, ya que ello puede derivar en una provincia con mejores indicadores para los mercados financieros, pero con peores condiciones de vida para sus habitantes.

“El verdadero éxito de una gestión no debería medirse únicamente por las felicitaciones de las calificadoras de riesgo o por la evolución de determinados rankings, sino por la capacidad de generar crecimiento, empleo, desarrollo y bienestar para la sociedad. Y sobre esos indicadores, todavía quedan muchas preguntas sin responder”, concluyó.