Por qué la economía crece mientras se pierden puestos de trabajo formales

La relación entre crecimiento y empleo continuó disociada en el primer trimestre del año. Si bien el Producto Bruto Interno (PBI) creció 0,7% desestacionalizado, paralelamente se destruyeron cerca de 10.000 empleos formales. Esto representa una anomalía para la economía argentina. Expertos sostienen que los sectores que más dinamizan el PBI son débiles en materia de creación de puestos de trabajo, a la vez que los sectores que más empleo generan, todavía no logran recuperarse.

Según el último dato del INDEC, que corresponde a los primeros tres meses del año, el PBI subió 0,7% comparado con el cuarto trimestre de 2025 y 2,3%, si se compara con el mismo periodo del año anterior. Por su parte, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que lleva a cabo el Banco Central (BCRA), las proyecciones también son optimistas, con un alza esperada de 1,2% en el segundo trimestre y de 0, 9% en el tercero. Por lo tanto, para este año se estima un aumento en promedio del PBI real del 2,9% sobre el promedio de 2025.

En cuanto al empleo, los datos difundidos esta semana por el INDEC, determinaron que la desocupación pasó del 7,9% al 7,8% en el primer trimestre de 2026 frente al mismo período de 2025. Según cálculos realizados por Ámbito, esto implica que 1,1 millones de argentinos se encuentran sin un empleo en los 31 aglomerados urbanos y que, en términos absolutos, hay unos 9.000 desocupados más debido al crecimiento de la población en ese período, publicó Ámbito.

Por qué se produce esa divergencia entre aumento del PBI y empleo Matias Rajnerman, jefe de Macroeconomía del Banco de la Provincia de Buenos Aires, le dijo a Ámbito que esta dicotomía entre crecimiento y empleo, tiene dos aristas. Por un lado, tiene que ver con que "los sectores que dinamizan el PBI a nivel agregado contratan menos empleo de los que lo retacean, por lo tanto, la cuenta da negativo".