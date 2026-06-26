Caíno advirtió que en Entre Ríos cerraron unas 800 pymes desde la asunción de Milei

El presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) en Entre Ríos, Alfredo Caíno, expresó su preocupación por el cierre de empresas y la caída de la actividad económica, al sostener que desde la asunción del presidente Javier Milei se perdieron alrededor de 800 pymes en la provincia. Además, cuestionó el modelo económico nacional, al que calificó de "industricida", y afirmó que beneficia a un reducido grupo de sectores vinculados a la exportación y la especulación financiera.

En ese marco, advirtió que la situación de las pequeñas y medianas empresas "es para estar muy preocupados" y vinculó el fenómeno al deterioro del mercado interno y la pérdida del poder adquisitivo de trabajadores y jubilados.

En declaraciones al programa Un martillo para darle forma, que se emite por Radio Plaza, Caíno se refirió a los datos nacionales difundidos en las últimas horas, que dan cuenta de la desaparición de 26.448 empresas empleadoras en el país hasta marzo de este año, según registros del sistema de riesgos del trabajo.

"En nuestra provincia estamos en números altísimos, estamos con 800 empresas menos tomando como referencia el período desde la asunción del gobierno de Milei", afirmó. También mencionó el cierre de firmas como Valentinux y de empresas metalúrgicas, como ejemplos de un proceso que, sostuvo, se profundiza mes a mes.

"No hay a quién venderle"

Para el dirigente empresario, la principal causa de la crisis que atraviesan las pymes es la retracción del consumo. "Las pymes están funcionando por debajo del 40 por ciento de su capacidad productiva. Invertimos, nos modernizamos, hacemos todo lo posible, pero después no hay a quién venderle", señaló.

En esa línea, remarcó que "el jubilado no tiene plata, el trabajador no tiene plata, el despedido no tiene plata" y que ese escenario deriva en una caída generalizada de la actividad.

Caíno también enumeró otros indicadores que, según su análisis, reflejan el deterioro económico: una disminución de la actividad pyme del 1,6 por ciento interanual en abril, una reducción del 2,3 por ciento en la cantidad de empresas, una caída del 5,1 por ciento en las ventas de supermercados y un incremento del 60,7 por ciento en los cheques rechazados.

Críticas al modelo económico

El titular de Apyme sostuvo que el Gobierno nacional impulsa un esquema que favorece a "un sector muy pequeño", integrado por el complejo agroexportador, el sector minero, el financiero y los importadores.

"Este es un país que está funcionando para un grupo muy reducido. Milei festeja, Caputo festeja, porque el plan les está saliendo bien a ellos", afirmó.

Asimismo, cuestionó las medidas de apertura comercial y los regímenes de promoción de inversiones, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que generan beneficios extraordinarios para empresas extranjeras y profundizan la concentración económica.

"Cada vez más las riquezas del país quedan en manos de menos personas y eso nos lleva a un modelo de país con un pequeño sector muy rico y una mayoría tratando de sobrevivir", advirtió.

Emergencia pyme y falta de respuestas

Caíno señaló que Apyme presentó proyectos para declarar la emergencia de las pequeñas y medianas empresas tanto a nivel nacional como provincial y aseguró que intentaron abrir un canal de diálogo con el gobierno entrerriano.

"Pedimos una entrevista con el secretario de Producción y nunca nos la dieron", afirmó.

Finalmente, reclamó un cambio de orientación en la política económica y sostuvo que la crisis que atraviesan las pymes no responde a circunstancias coyunturales sino al rumbo elegido por el Gobierno nacional.

"Esto es un industricidio y un ataque profundo a la existencia de las pymes. El desarrollo empresario tiene que ir acompañado del bienestar de la gente, y hoy eso no está ocurriendo", concluyó.