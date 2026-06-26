El dólar operó sin cambios y se sostuvo en su precio más alto en seis meses

El monto operado en el segmento de contado del mercado mayorista alcanzó los USD 734,4 millones, de los más altos de junio, mientras que el dólar terminó sin cambios, en los 1.477 pesos. A lo largo de la semana el dólar mayorista ganó 16 pesos o 1,1%, mientras que en el recorrido de junio anota una suba de 69 pesos o 4,9 por ciento.

El Banco Central fijó un techo para su esquema de bandas cambiarias en los $1.800,75, referencia que dejó al tipo de cambio oficial a una distancia de 323,75 pesos o 21,9% de dicho limite.

“A pesar del clima externo, y por ende la cautela reciente de las monedas emergentes, el dólar mayorista intenta aflojar un poco -hasta los $1.475- tras el fixing del TZV26, el cual algunos operadores especulan podría haber influido en el deslizamiento de las últimas ruedas. Que se limpie dicho efecto podría permitir en las próximas ruedas dimensionar la demanda privada, a fin de estimar si sería válido seguir con la hipótesis que va ganando consenso de un gradual reacomodamiento -no superior a la inflación- durante un segundo semestre con menor oferta de divisas", consideró Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

El dólar al público permaneció sin cambios, a $1.495 en el Banco Nación, el precio más alto desde el 5 de enero. En junio, el billete minorista sube 65 pesos o un 4,5 por ciento.

El dólar blue recortó 15 pesos o 1% en su precio de venta, a $1.515, para ajustar el alza experimentada a lo largo de la semana a 35 pesos o 2,4 por ciento.