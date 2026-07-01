Aumentaron los combustibles de Shell: los nuevos precios en Paraná

Julio comenzó con un nuevo incremento en el precio de los combustibles. A partir de este miércoles 1° de julio, los surtidores reflejan una suba promedio del 1% como consecuencia de una actualización parcial de los impuestos nacionales que gravan la nafta y el gasoil.

Aunque el ajuste es menor al esperado, el Gobierno volvió a postergar la aplicación del resto de los aumentos pendientes para evitar un impacto más fuerte sobre la inflación.

La medida fue oficializada a través del Decreto 562/2026, publicado en el Boletín Oficial. Allí se establece una actualización parcial del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), mientras que la mayor parte de los incrementos acumulados desde 2024 y durante los primeros meses de 2025 recién se aplicará, en principio, a partir del 1° de agosto.

Los nuevos precios en Paraná

La nafta Super pasó a costar $2.225, cuando anteriormente se ubicaba en $2.199. En tanto, la V-Power también registró una suba y llegó a $2.461, frente a los $2.449 que marcaba en el ajuste previo.

En el segmento diesel, Evolux se actualizó a $2.376, mientras que anteriormente se vendía a $2.369. Por su parte, la Diesel V-Power alcanzó los $2.577, luego de ubicarse en $2.549 en la última modificación de precios.