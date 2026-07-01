Cayó nuevamente la recaudación en junio y crece el impacto negativo en las arcas provinciales

Tras la extraordinaria suba de la recaudación de mayo, producto del vencimiento del Impuesto a las Ganancias de las empresas, en junio los ingresos del fisco volvieron a caer, de acuerdo con lo que anticipan datos oficiales de los envíos de coparticipación a las provincias.

Según informó la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP), el mes pasado el Impuesto a las Ganancias registró una caída real del 14,2% mientras que la recaudación del IVA experimentó un retroceso del 4,1%.

Cabe recordar que la recaudación tributaria de mayo había alcanzado los $21,5 billones, registrando una suba real interanual del 1,7%, poniendo pausa así a una racha de nueve meses consecutivos de caídas. Este resultado estuvo impulsado principalmente por el cobro excepcional del Impuesto a las Ganancias.

Los número indican que lo ocurrido el mes anterior fue solo una excepción puntual en el marco de una tendencia. Los datos de junio de ARCA se conocerán este miércoles por la tarde, publicó Ámbito.

La coparticipación a las provincias En ese sentido, la consultora Politikon Chaco señaló que los envíos automáticos por todo concepto a las provincias disminuyeron 4,1% y con ello el acumulado del semestre fue negativo en 2,8%.