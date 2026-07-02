A poco de cumplir 62 años de vida, Cotapa quedó definitivamente en manos de sus trabajadores

La decisión judicial llega en un momento clave ya que el 30 de junio venció el plazo otorgado por la Justicia para que la cooperativa continuara ocupando las instalaciones.

La Cooperativa de Trabajo Cotapa celebra un día histórico. La Justicia aprobó este miércoles la propuesta presentada por los trabajadores para la compra de la planta industrial, permitiendo que la fábrica quede definitivamente en manos de quienes la recuperaron, la sostuvieron y la hicieron crecer durante este período.

La resolución pone fin a un proceso que comenzó hace más de tres años y brinda previsibilidad a un proyecto productivo que se sustenta en el compromiso, la perseverancia y la convicción de trabajadores que decidieron defender su fuente de trabajo.

La propuesta aprobada contempla un pago inicial y la cancelación del saldo en cuotas mensuales durante cuatro años. La decisión llega además en un momento clave, dado que el 30 de junio venció el plazo otorgado por la Justicia para que la Cooperativa continuara ocupando las instalaciones. Con esta resolución, los trabajadores no sólo garantizan la continuidad de la producción, sino que también consolidan definitivamente el futuro del proyecto que construyeron con esfuerzo y gestión.

Una historia de recuperación y crecimiento

La historia comenzó en 2022, cuando, tras la quiebra de la empresa, los trabajadores decidieron organizarse para preservar sus puestos laborales y recuperar la producción, volviendo a su origen cooperativo con el desafío de poner nuevamente en marcha la fábrica.

Desde entonces, la Cooperativa no solo logró sostener la producción, sino que también impulsó un proceso constante de crecimiento. Durante estos años realizó inversiones para modernizar la planta, incorporó maquinaria, equipamiento y bienes que incrementan el valor de la fábrica, amplió su capacidad productiva y sumó nuevos puestos laborales.

Ese crecimiento también se refleja en su expansión comercial. Cotapa abrió cuatro locales propios, ubicados en calles Villaguay 711, Almafuerte 1251, la Feria de Salta y Nogoyá y el Mercado Sud, en Paraná. Además, en las próximas semanas inaugurará un nuevo punto de venta en el Mercado de calle Perú de Paraná, acercando sus productos a más familias.

Un logro compartido

Desde la Cooperativa de Trabajo Cotapa destacaron que este logro pertenece también a toda la comunidad que acompañó el proceso desde sus comienzos: consumidores, clientes, proveedores, instituciones, cooperativas y vecinos que eligieron apoyar a una empresa recuperada por sus trabajadores.

“Esta resolución representa el reconocimiento al trabajo, al esfuerzo y a la tenacidad de los trabajadores. También es una demostración de que el modelo cooperativista es eficiente y puede permitirnos crecer bajo valores como la solidaridad. Con mucha emoción, hoy podemos decir que la fábrica que recuperamos también es definitivamente nuestra”, expresó Carlos Strada, presidente de la Cooperativa.

“Vivimos años de incertidumbre, de angustia, pero siempre poniendo el corazón, el cuerpo y la esperanza. Estamos felices y agradecidos”, manifestó por su parte el jefe de Producción, Fabián Russian.

La noticia llega, además, en la antesala de un nuevo aniversario de la empresa. El próximo 12 de julio, Cotapa celebrará 62 años de historia, iniciando esta nueva etapa con la tranquilidad de la continuidad.