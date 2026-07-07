Se avanza en la eliminación de retenciones para exportaciones industriales

En línea con su concepción liberal de la economía y del comercio exterior, el Gobierno ya eliminó las retenciones a las exportaciones en el 90% de los productos que estaban sujetos a este recargo a fines de 2023. La mayor parte de dichos bienes corresponden a la industria manufacturera, aunque desde el sector sostienen que todavía necesitan más avances en la materia.

El 1° de julio comenzó a regir el Decreto 566/2026, que estipuló la quita de retenciones para cerca de 1.000 exportaciones industriales. De este modo, ahora son 2.137 productos los que siguen alcanzados por los DEX, cuando en diciembre de 2023 la cifra ascendía a 20.778, según indicó Federico Bernini, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA.

Asimismo, al contemplar la reducción gradual que tendrán varios artículos de acá a un año, en junio de 2027 quedarán apenas 1.949 productos; 1.695 de la agroindustria, 143 de la industria manufacturera y 111 del sector de petróleo y minería, publicó Ámbito.