Casi 6 millones de personas no pueden tomar créditos por morosidad

La morosidad de las familias alcanzó al 12,7% del sistema en mayo, según el anticipo de la consultora 1816, mientras que por el lado de las empresas pasó del 3,3% al 3,5% y en entidades no financieras escaló al 32,2%. Hacia adentro de los bancos, destacan que si bien el nivel de incobrabilidad de los hogares encontró un techo, el de las empresas sigue en alza por el avance de la deuda morosa en las pymes, según precisó Diego Rivas, CEO de Banco Galicia.

Como punto destacable, desde 1816 afirmaron que más del 27% de las personas que tomaron préstamos dejaron de ser “sujetos de crédito”, por estar en mora -incluyendo el crédito de entidades no financieras-. Esto implicaría que 5,8 millones de personas estén en condición de morosidad y no puedan acceder a créditos, según precisaron desde el Instituto Argentina Grande (IAG). Por ello, la consultora liderada por Adrian Rozanski y Mariano Skladnik no proyecta que el crédito a las familias sea "un motor muy relevante de la actividad económica (como lo fue en el segundo semestre de 2024 y el primer semestre de 2025)".

En ese sentido, Rivas señaló que el aumento de la mora muestra principalmente un deterioro del stock de créditos y no necesariamente un empeoramiento del flujo de nuevos incumplimientos. "Hoy la morosidad viene mejorando lentamente, aunque desde niveles muy altos para lo que nos gustaría. Empezamos a ver que cada vez hay menos clientes que entran en mora", sostuvo, publicó Ámbito.

Para entender cómo está compuesto el índice de morosidad, es necesario comprender que los créditos impagos permanecen durante 12 meses en los balances de los bancos antes de ser dados de baja contablemente. Por eso, el indicador de morosidad refleja un stock que se va acumulando cuando ingresan nuevos deudores que dejan de pagar y recién se reduce cuando, pasado ese período, esos préstamos salen del balance.

Morosidad en las familias: ¿qué pasa hacia adentro de las entidades?

Los bancos sostienen que el nivel de morosidad de las familias es más bajo que en el total del sistema, ya que muchas personas manejan cuentas sueldo y prevén que el pago del aguinaldo se destine a acomodar algunas cuentas, lo que podría mejorar el nivel de deuda. Incluso, el CEO de Galicia asegura que la morosidad en las familias encontró un "techo". Desde un banco público afirmaron que allí está cerca del 6,5%, la mitad que en el sistema en su conjunto.

Fuentes del sistema financiero confirmaron a Ámbito que hoy el problema está siendo el arrastre de las tarjetas de crédito y que se concentra en mayor medida en el Gran Buenos Aires. El nivel de morosidad en tarjetas de crédito alcanza el 20%, según otra entidad.

Desagregando el indicador, la consultora 1816 destaca que los más jóvenes son los que tienen el nivel de morosidad más alto. Casi el 40% de los menores de 35 años con créditos vigentes, ya sea en entidades financieras o no financieras, tiene al menos un préstamo irregular. Vale destacar que en este segmento está golpeando fuertemente el juego, con las apuestas deportivas a la cabeza. Con el Mundial 2026 de México, EEUU y Canadá ya pronostican un récord de apuestas.

El problema de la morosidad se explica por la volatilidad de las tasas que comenzó a mediados de 2025 y por la caída de los salarios reales: hasta marzo, las remuneraciones formales marcaron siete caídas consecutivas, mientras que en abril anotaron un tenue avance. Actualmente, el nivel de los haberes privados está 3,5% debajo de noviembre de 2023 y el de los trabajadores estatales está 17,23% abajo.

De ahí que Rivas asegurara en Ahora Play que el gran problema de la mora no es la falta de educación financiera, sino la caída real de los haberes. "Lo más complejo no es solamente que el salario no pudo replicar la inflación, sino que tuvo efectos en el bolsillo más grandes que eso", resaltó, al mismo tiempo que señaló que la cuota del crédito quedó compitiendo con luz, gas, alquiler, expensas, prepaga y colegio, y que terminó siendo uno de los primeros gastos en dejar de pagarse.

Sin ir más lejos, en el Gobierno libertario el salario disponible se redujo sustancialmente, ya que los aumentos de los servicios públicos, el transporte y la vivienda estuvieron muy por encima de la inflación. Según datos de la Fundación Capital, el peso de los servicios públicos se cuadruplicó para en los sectores más bajos del AMBA y en algunos casos los hogares destinan el 20% de sus ingresos.

Sobre el sistema, Rivas explicó que "es probable que los modelos crediticios no fueran lo suficientemente robustos, porque se construyeron sobre 20 años de tasas reales negativas". "Las tasas reales muy positivas que empezaron a aparecer durante la crisis, previo a la elección, rompieron mucho los modelos. No hay ningún modelo para que empresas de primer nivel paguen 100 puntos de tasa real positiva. Si eso pagaban las empresas, cuánto terminaban pagando los individuos", apuntó. "Actualmente, hay más de 3,5 millones de personas con créditos irrecuperables", destacaron desde IAG.

Sobre el sistema, Rivas explicó que "es probable que los crediticios no fueran lo suficientemente robustos, porque se construyeron sobre 20 años de tasas reales negativas". "Las tasas reales muy positivas que empezaron a aparecer durante la crisis, previo a la elección, rompió mucho los modelos, no hay ningún modelo para que empresas de primer nivel paguen 100 puntos de tasa real positiva. Si eso pagaban las empresas, cuánto terminaban pagando los individuos", apuntó. "Actualmente, hay más de 3,5 millones de personas con créditos irrecuperables", destacaron desde IAG.

Existe mucha disparidad hacia adentro de los bancos. Señalaron que depende de la entidad y del tipo de clientes al que apunta. "Hay bancos que tienen muchos planes de sueldo de policías o de personas del Estado, donde los salarios están topeados y posiblemente allí tengas mayor nivel de morosidad. Y hay otros bancos que van a segmentos más bajos también", subrayó una persona que conoce desde adentro el sistema.

Morosidad de empresas: con la mirada puesta en las pymes

La morosidad en empresas es del 3,5%, según 1816. Por eso, Rivas sostuvo que "el crédito puede ser un motor para la reactivación, aunque va a ser más lento de lo que la gente está esperando y de lo que el Gobierno querría en un año electoral", y que llegará desde el lado de las empresas.

Si bien las empresas son las menos endeudadas, desde otra entidad privada remarcaron que en el segmento empresario las compañías de menor tamaño son las que presentan una mayor incidencia en los indicadores de mora, aunque manifestaron que el desempeño varía considerablemente según el sector económico en el que operan. Al igual que en la actividad económica cuando se segmenta por sectores, la evolución continúa siendo heterogénea.

"Las corporaciones y empresas más grandes son más sólidas, pero las pymes tienen menos educación financiera, por lo que les cuesta un poco más. Son más ineficientes en el manejo de la situación económica y cuando viene una crisis algunas de las pymes son las más golpeadas. Aún hoy el nivel de mora en las pymes sigue subiendo, a diferencia de lo que venimos viendo con individuos, donde ya encontramos un techo. En las pymes es un portafolio más chico, no afecta tanto al balance de los bancos, pero aún encontramos que la situación puntual de las pymes todavía no alcanzó un techo, con un alza de los niveles de morosidad", explicó Rivas.

"En términos generales observamos una situación estable, con una tendencia gradual a la mejora", enfatizaron desde una entidad privada. Desde otra pública, manifestaron que la deuda de las empresas es similar al nivel del sistema en general.

Sobre la situación particular del Galicia, Rivas señaló que "en el último trimestre tuvimos más cargos por morosidad que salarios pagados a toda la gente que trabaja en la compañía". Se estima que la incobrabilidad estaría cercana a $776.000 millones.

Bancos buscan regularizar deudas de familias

El primero en lanzar una herramienta fue el Banco Nación, que desarrolló una línea orientada a clientes que perciben sus haberes a través de la entidad y permite unificar obligaciones financieras mantenidas tanto en el propio banco como en otras entidades. La línea es para montos de hasta $100 millones, a tasa fija (TNA 65%), con un plazo de hasta 72 meses.

La banca pública bonaerense, por su parte, mejoró las condiciones de plazos y tasas para el programa de refinanciación de deudas que lanzó a comienzos de año. La iniciativa apunta a acompañar a las familias en este contexto de crisis económica para que regularicen la mora con costos bajos. El foco está puesto en quienes registran ingresos menores a cuatro salarios mínimos y también en aquellos que cobran salarios, jubilaciones y pensiones en la entidad. Además, contempla tasas convenientes para deudas en tarjetas de crédito. Durante el primer semestre, el plan alcanzó 75.000 acuerdos de refinanciación por más de $281 mil millones.

En los casos de mora temprana, es decir, hasta 90 días de atraso, las personas que cobran sus sueldos, jubilaciones y pensiones en el Banco Provincia ahora pueden acceder a una tasa del 50%. En tanto que para personas con un ingreso de hasta cuatro salarios mínimos ($1.470.000) la tasa baja al 39% anual.

Por otra parte, para mora avanzada -cuando es mayor a 90 días-, se ofrece una tasa especial de 31% anual. Esta opción es exclusiva para personas en una situación de sobreendeudamiento, que con una tasa de refinanciación convencional verían afectados más del 50% de sus ingresos. Además, existe una opción especial para quienes sólo necesitan refinanciar sus consumos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Provincia. La línea es con una tasa del 41% en 60 cuotas mensuales, para clientes con atrasos de hasta 70 días en el pago de su tarjeta y deudas de hasta $10 millones.

Desde otro banco señalaron que en la sección de recupero se observa cada caso en particular, sobre todo según el plazo de la deuda, dependiendo del nivel de las tasas vigentes al momento de la refinanciación. "Contamos con una propuesta de refinanciación y ordenamiento de productos que está teniendo buena recepción, y estimamos que el impacto del aguinaldo podría contribuir a acelerar esta mejora durante las próximas semanas", destacaron desde otro banco.