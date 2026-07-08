El pollo gana protagonismo en la mesa argentina: el consumo alcanzaría un récord histórico en 2026

La avicultura argentina atraviesa un momento de fuerte protagonismo dentro del mercado de proteínas. Con una demanda interna en crecimiento y una mayor presencia en la alimentación cotidiana, el consumo de carne de pollo alcanzaría en 2026 un nuevo récord histórico al superar los 50 kilos por habitante al año, consolidándose como una alternativa accesible y competitiva para los hogares argentinos.

En el marco del 60° aniversario del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) y la celebración del Día Nacional de la Avicultura junto a la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA), el presidente de CEPA, Franco Santangelo, destacó el rol estratégico de la actividad en la seguridad alimentaria y en el desarrollo económico del país. “Somos sin duda la proteína más económica y accesible, y tenemos el deber y el compromiso de alimentar a nuestra población”, afirmó.

El crecimiento del consumo refleja un cambio en la composición de la dieta de los argentinos, donde el pollo gana cada vez más espacio como fuente de proteína animal. Para este año, además de los más de 50 kilos de carne aviar por persona, se proyecta un consumo de 430 huevos por habitante —equivalente a otros 28 kilos—, lo que lleva el aporte conjunto de ambas proteínas avícolas a unos 78 kilos anuales por persona.

Más allá del mercado interno, la cadena avícola se posiciona como un motor productivo federal. Actualmente genera 115.000 empleos directos e indirectos —80.000 vinculados al sector pollo y 35.000 al huevo— y dinamiza numerosas actividades industriales como la metalurgia, la construcción, la industria farmacéutica, la maderera, el plástico y la petroquímica. Además, representa un destino clave para la producción agrícola, con un consumo anual de 5 millones de toneladas de maíz y 2,1 millones de toneladas del complejo soja.

Alas para crecer: la avicultura proyecta más inversiones

Con el mercado doméstico abastecido, -donde la oferta total, sumando carne bovina y porcina, alcanza los 143 kg de proteína por habitante- Santangelo enfatizó que el desarrollo futuro y la previsibilidad de la avicultura dependen indefectiblemente de la exportación. En ese contexto, luego de recuperar rápidamente el estatus sanitario libre de Influenza Aviar tras los brotes registrados en el último año, Argentina cuenta con más de 100 destinos habilitados y durante 2025 exportó a más de 70 mercados. Desde el sector remarcan la importancia de avanzar en acuerdos sanitarios y comerciales con destinos estratégicos como China, la Unión Europea, Sudáfrica, Chile y Perú.

Para sostener el crecimiento futuro, la industria avícola plantea la necesidad de más inversión, financiamiento y mejoras de competitividad. Según CEPA, mantener una expansión anual del 2% requiere incorporar alrededor de 200 galpones de última generación por año.

El titular de CEPA puntualizó que, en paralelo, es necesario reducir impuestos distorsivos a nivel nacional, provincial y municipal, eliminar retenciones a la exportación de carne de pollo, la devolución del Saldo Técnico del IVA, así como también la reducción del IVA para el sector del huevo del 21% al 10,5%, equiparándolo con otros alimentos básicos de la canasta familiar, para avanzar hacia condiciones que permitan competir en igualdad de condiciones con los principales productores mundiales.