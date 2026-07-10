La cosecha de soja alcanzó 50,1 millones de toneladas y superó el promedio de los últimos años

La Cosecha de soja 2025/26 finalizó con una producción de 50,1 millones de toneladas, de acuerdo con el relevamiento de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA). Aunque el volumen representó una leve caída interanual del 0,4%, el resultado quedó 19% por encima del promedio de las últimas cinco campañas, impulsado por una mejora en los rendimientos obtenidos en las principales regiones productivas del país.

El rendimiento promedio nacional alcanzó los 31,3 quintales por hectárea, lo que representó un incremento del 5% respecto de la campaña anterior y del 21% frente al promedio de los últimos cinco ciclos agrícolas. El desempeño cobró mayor relevancia debido a que el área sembrada fue 8,6% menor, con una reducción de 1,6 millones de hectáreas en comparación con la campaña previa.

Según destacó la entidad, la mejora de los rindes permitió compensar la menor superficie implantada y sostener un nivel de producción que volvió a ubicarse por encima de los registros históricos recientes.

Mejores rindes y perspectivas para las exportaciones

Entre las regiones de mayor desempeño se destacaron los Núcleos Norte y Sur, donde los rendimientos superaron levemente los promedios históricos y algunos lotes alcanzaron hasta 55 quintales por hectárea. Además, el NOA y la región norte de La Pampa-oeste de Buenos Aires registraron récords para la serie estadística de la Bolsa de Cereales, tanto en soja de primera como de segunda.

Las proyecciones privadas también anticiparon un importante aporte del complejo sojero al ingreso de divisas. Se estima que la campaña podría generar exportaciones brutas cercanas a los US$20.000 millones.

De acuerdo con RIA Consultores, ese movimiento se traduciría en US$17.500 millones de exportaciones netas, una vez descontadas las importaciones de soja destinadas a la industria aceitera. En tanto, la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyectó un ingreso neto de US$17.600 millones, un nivel similar al registrado durante la campaña anterior.

Menor ritmo de ventas y embarques

Pese al buen desempeño productivo, la comercialización avanzó con menor dinamismo que el año pasado. La Bolsa de Comercio de Rosario informó que durante el primer semestre se embarcaron 20,1 millones de toneladas, un volumen 3% inferior al registrado en igual período de 2025 y el cuarto más bajo para ese lapso en la última década.

En el mercado interno también se observó una desaceleración de las operaciones. Actualmente existen 11,8 millones de toneladas de soja con precio fijado, equivalentes al 23% de la producción estimada, el nivel más bajo para esta época del año en más de veinte años, publicó Ámbito.

Si se consideran tanto las ventas con precio como aquellas pendientes de fijación, la comercialización alcanza el 40% de la cosecha, por debajo del promedio del 48% registrado durante los últimos cinco años. El comportamiento del mercado refleja una mayor cautela de los productores, pese a una campaña que logró sostener altos niveles de producción gracias a la mejora de los rendimientos.