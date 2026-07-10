"La transición es muy sólida pero hay gente que todavía no lo siente", reconoció el viceministro de Economía

Mientras el Gobierno insiste en que la economía transita una etapa de consolidación y estabilización, en el equipo económico reconocen que la recuperación todavía no llegó a todos los sectores. El viceministro de Economía, José Luis Daza, adelantó que se encuentran diseñando herramientas para ampliar el acceso al crédito y acelerar la actividad, con especial atención en la construcción por su capacidad de generar empleo.

En diálogo con la Televisión Pública, el funcionario explicó que el Ministerio de Economía evalúa distintos mecanismos para facilitar la obtención de financiamiento tanto en pesos como en dólares y aseguró que esperan avanzar rápidamente en esa dirección.

"Nosotros estamos analizando una serie de canales para poder facilitar el otorgamiento y la obtención de préstamos en pesos o en dólares. Esperamos poder avanzar en forma rápida porque es importante en esta transición de la economía argentina porque, desde mi perspectiva, va funcionando en forma muy sólida, espectacular, aunque hay gente que todavía no lo siente y lo entendemos", señaló.

Para Daza, la expansión del crédito será una pieza central de la próxima etapa del programa económico. En particular, destacó el potencial que tendría sobre la construcción, una actividad intensiva en mano de obra y que el Gobierno considera estratégica para dinamizar el empleo privado.

Las declaraciones llegaron un día después de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informara una recuperación de la actividad de la construcción. En mayo, el sector registró una suba del 6,3% frente a abril y un crecimiento del 4,1% respecto del mismo mes del año pasado. De esta manera, acumuló una mejora del 2,5% en los primeros cinco meses de 2026.

La construcción es uno de los sectores sobre los que el ministro de Economía, Luis Caputo, deposita mayores expectativas para los próximos meses. El plan oficial contempla que la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, junto con iniciativas como el proyecto de Inocencia Fiscal y la reforma laboral, contribuyan a impulsar la inversión y la actividad económica, publicó BaeNegocios.

Sin embargo, Daza buscó diferenciar la estrategia actual de otros períodos electorales y descartó la posibilidad de implementar estímulos transitorios para fomentar el consumo o el crédito antes de los comicios legislativos.

"No podemos tomar atajos, no hay soluciones fáciles populistas, no va a haber plan platita", expresó.

La apuesta a una nueva baja del riesgo paísEl viceministro también se mostró optimista respecto de la evolución del riesgo país y aseguró que el indicador todavía tiene margen para seguir descendiendo.

"El riesgo país está en 408, vamos a tener menos. El riesgo país va a seguir sostenidamente a la baja", afirmó.

Según explicó, la mejora responde, en parte, a las recientes mejoras en la calificación crediticia argentina por parte de las agencias internacionales y al ingreso gradual de nuevos inversores al mercado local.

"Por lo general, no hago pronósticos, no hago muchas estimaciones, pero todavía hay razones por las cuales estamos haciendo un catch-up de los dos upgrades que se nos hicieron. La base de inversionistas que se expandió como consecuencia de estos dos todavía no ha tomado todas las posiciones que necesitan tomar", explicó.

Este jueves, pese al feriado por el Día de la Independencia, los bonos argentinos operaron en el exterior y el riesgo país perforó nuevamente mínimos de la gestión de Javier Milei al ubicarse en 404 puntos básicos, el nivel más bajo desde 2018.

La evolución de ese indicador será determinante para definir si Argentina puede volver a financiarse en los mercados internacionales. Días atrás, Caputo presentó el programa financiero hasta 2027 y dejó abierta la posibilidad de regresar al mercado voluntario de deuda si las condiciones internacionales acompañan.