Arroceros se quejan por los precios estancados, insumos inaccesibles y la necesidad de acceder a créditos

El productor arrocero y titular de la Filial San Salvador de Federación Agraria Argentina, Luciano Challio, se refirió a la crisis que atraviesa el sector, marcada por precios estancados, insumos inaccesibles y la urgente necesidad de contar con créditos en condiciones razonables para continuar produciendo. Además, alertó sobre una nueva caída en la superficie destinada al cultivo de arroz.

Por su parte, Víctor Odiard, también productor arrocero e integrante de la Filial San Salvador, señaló que los rindes de la última campaña fueron buenos, pero insuficientes para alcanzar la rentabilidad. “Quedamos unos 4.000 kilos por debajo de lo necesario para, al menos, cerrar los números”, afirmó. Según las estimaciones, el área implantada con arroz podría reducirse entre 15.000 y 20.000 hectáreas.

San Salvador es conocida con justa razón como la "Capital Nacional del Arroz". Sin embargo, en los últimos años muchos productores abandonaron el cultivo. “Llegamos a ser más de 700 productores en la zona, trabajando tanto en chacras como en superficies más extensas. Hoy no llegamos a 140 los que seguimos produciendo”, destacó Challio, quien agregó que “reina mucha incertidumbre en una época en la que comienza la preparación de la tierra”, reflejó un comunicado de la Federación Agraria.

Asimismo, indicó que, a futuro, “pueden soplar buenos vientos para el sector, pero hoy atravesamos una coyuntura muy difícil. Para salir de ella necesitamos créditos acordes al contexto, fundamentalmente del Banco Nación, algo que por el momento no estamos consiguiendo. Ese apoyo es vital para seguir produciendo y dándole valor a toda la cadena arrocera”.

En relación con los costos de producción, explicó que el riego, que se realiza durante aproximadamente 100 días, según la variedad sembrada, se hace mediante pozos, lo que implica un costo muy elevado. “Es un factor que influye fuertemente en los números finales, aunque contamos con agua de muy buena calidad para el cultivo”, señaló.

El combustible

El titular de la Filial San Salvador detalló que “utilizamos entre 400 y 600 litros de gasoil por hectárea. El combustible representaba un 32 % del costo operativo y, en poco tiempo, pasó al 54 %. Desde que comenzamos las labores, el litro de gasoil pasó de 1.600 pesos a 2.400 pesos al momento de la zafra”.

Al respecto, sostuvo que “la suba, si bien en buena parte respondió a factores externos, nos sorprendió, nos golpeó muy fuerte y nos sacó completamente de la ecuación. Aun así, somos resilientes y queremos seguir apostando al arroz, porque no deja de ser una forma de vida”.

Menos hectáreas

Challio advirtió que “si no aparecen señales concretas, especialmente en materia de financiamiento, la provincia puede seguir reduciendo la superficie destinada al arroz. Se estima una caída de entre 15.000 y 20.000 hectáreas, que se sumarían a las ya perdidas en las dos campañas anteriores”.

Además, remarcó que los suelos vertisoles “son ideales para el arroz y es muy difícil reemplazar este cultivo por otro, además de todas las inversiones y trabajos que ya se realizaron en las chacras”.

Los rindes no alcanzaron

Por su parte, Víctor Odiard sostuvo que “cerramos una buena campaña en materia de rindes, pero pésima en materia de precios. Obtuvimos entre 8.000 y 8.500 kilos por hectárea, que son buenos números para la zona, pero para cubrir los costos necesitábamos, como mínimo, 12.500 kilos”.

También explicó que “el pequeño y mediano productor tuvo que vender rápidamente su producción, lo que complicó aún más la ecuación económica. Con esos valores no se alcanzó a cubrir ni siquiera los costos del año pasado. Hoy el precio está mostrando una recuperación, por lo que quien pudo retener la producción está en una situación algo mejor, aunque claramente ese no fue el caso del pequeño y mediano productor”.

Finalmente, recordó que la campaña 2023/24 fue “muy buena, con picos de entre 400 y 420 dólares por tonelada, valores que no se habían registrado anteriormente. Hoy estamos hablando de alrededor de 220 dólares por tonelada”, consignó el comunicado de la Federación Agraria.

En ese sentido, concluyó: “El productor tiene pocas herramientas para defenderse. Vende al precio que le ofrecen. La industria fija los valores, que en líneas generales responden a los precios internacionales. Además, hasta el mes de junio se exportó muy poco arroz, lo que también influyó en el mercado”.