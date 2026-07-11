Los remedios de los jubilados aumentaron 6 por ciento en 60 días: el doble de lo que subieron sus haberes

Los medicamentos han aumentado de manera desproporcional respecto de los ingresos. Los adultos mayores y enfermos crónicos son los que más padecen.

Entre el 1° de mayo y el 1° de julio de 2026, los precios de referencia de los medicamentos que utilizan de manera crónica los adultos mayores aumentaron 6,02 por ciento. En el mismo período, la jubilación mínima subió 4,79 por ciento y el ingreso real de quien cobra la mínima con el bono, congelado en 70.000 pesos desde marzo de 2024, apenas trepó 4,06 por ciento. La distancia es de casi dos puntos porcentuales en sesenta días. Traducido: el jubilado que en mayo podía comprar cien comprimidos, en julio compra noventa y ocho.

El dato surge de un cruce propio realizado por ANÁLISIS sobre los listados oficiales de Precios de Referencia de Medicamentos que publica mes a mes el Ministerio de Salud de la Nación, en el marco de la Resolución 27/2022. Se compararon las planillas de mayo, junio y julio de 2026, con 162 presentaciones correspondientes a 42 principios activos que coinciden en los tres meses. Son los medicamentos de las patologías crónicas: hipertensión, colesterol, tiroides, diabetes, glaucoma, epilepsia, asma, anticoagulación, salud mental.

El aumento no fue parejo en el tiempo, pero sí sostenido: 2,99 por ciento entre mayo y junio, y 2,94 por ciento entre junio y julio. Acumulado del bimestre: 6,02 por ciento. El IPC nacional de mayo fue de 2,1 por ciento y el de junio, que el INDEC difunde el próximo martes, se estima por debajo de ese nivel según las principales consultoras. Es decir, los remedios de los viejos corrieron por encima de la inflación general y muy por encima de los haberes que deben pagarlos.

La canasta que no se puede postergar

Los organismos que estudian el consumo de las personas mayores calculan que un adulto mayor consume, en promedio, cinco medicamentos por mes. Con los precios oficiales de referencia se puede armar esa canasta y ponerle número exacto al problema. Tomemos cinco tratamientos de manual: enalapril 10 mg (hipertensión), amlodipina 5 mg (hipertensión), atorvastatina 20 mg (colesterol), levotiroxina 75 mcg (tiroides) y clopidogrel 75 mg (antiagregante, indicado después de un infarto o un stent).

En mayo, esas cinco cajas costaban 189.457 pesos con 91 centavos. En julio, 200.859 pesos con 30 centavos: 11.400 pesos más en dos meses. Sin cobertura, esa canasta representa el 41,7 por ciento de todo lo que cobra en julio un jubilado de la mínima con bono: 481.989 pesos con 33 centavos. Cuatro de cada diez pesos.

Con la cobertura del 70 por ciento que fija la Resolución 310/2004, el afiliado paga el 30 por ciento restante. Ese copago pasó de 56.837 pesos en mayo a 60.258 pesos en julio. Sigue siendo, en el mejor de los escenarios posibles, uno de cada ocho pesos del ingreso de un jubilado. Y ese es el escenario bueno, el del que conserva la cobertura.

El detalle que revela cómo se fija el precio

Hay un hallazgo que el cruce dejó a la vista y que merece una investigación aparte. Las 162 presentaciones aumentaron exactamente lo mismo. No aproximadamente lo mismo: exactamente. El desvío estadístico entre el aumento de un remedio y el de cualquier otro es de dos cienmilésimas de punto porcentual, un residuo de redondeo. El enalapril, la levotiroxina, el salbutamol y el clopidogrel subieron todos 6,02 por ciento.

Eso significa que el listado de precios de referencia no releva el mercado. Aplica un coeficiente único de actualización sobre todos los productos: 1,0299 en junio y 1,0294 en julio. Alguien, en algún despacho, elige ese número. La planilla oficial no informa con qué fórmula, con qué índice ni bajo qué acto administrativo se determina. Y no es un dato menor: sobre ese precio de referencia se calcula la cobertura que reciben millones de afiliados. Si el precio de góndola sube más rápido que el precio de referencia, la diferencia la paga íntegra el paciente, aunque en el papel figure cubierto en un 70 por ciento.

Los números del bimestre no son una anomalía: son la última cuota de un proceso largo. Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina sobre los fármacos de uso extendido entre adultos mayores muestra que, entre septiembre de 2023 y marzo de 2026, el Losacor pasó de poco más de 6.400 pesos a superar los 28.000. El Daflon 500 acumuló una suba del 523 por ciento; el Lasix, 482; el Micardis, 472; el Trapax, 463. Medida en cajas, la pérdida de poder de compra oscila entre el 50 y el 56 por ciento: con el haber de hoy se compra la mitad de los remedios que se compraban dos años y medio atrás.

A eso se suma el otro lado de la tijera. Según respondió el propio Gobierno ante el Congreso, alrededor de 2,2 millones de afiliados quedaron imposibilitados de acceder al subsidio por razones sociales del PAMI por no cumplir los requisitos de la Resolución 2026-428; de ellos, 1,6 millones consumían habitualmente esos medicamentos. El bono sigue clavado en 70.000 pesos desde marzo de 2024. La Defensoría del Pueblo porteña midió en junio que los analgésicos y los medicamentos cardiovasculares y para la presión arterial encabezaron las subas del mes, con 2,9 por ciento, y que una pareja de jubilados propietaria de su vivienda necesita 1.622.654 pesos para cubrir la canasta básica.

Los precios suben por un ascensor y los haberes por la escalera. En el medio, en las farmacias de Paraná, de Concordia, de Gualeguaychú, hay gente que corta los comprimidos al medio, que espacia las tomas, que elige entre el remedio de la presión y el de la tiroides. Eso no figura en ninguna planilla oficial. Pero es lo que explican, sin necesidad de estadística, los farmacéuticos del barrio.