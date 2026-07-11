Una economía sin recuperación: el Indec registró una caída del Índice de Producción Industrial Manufacturero

La economía real. La caída de la producción industrial manufacturera refleja dos cuestiones: la necesidad de reactivar el aparato productivo, y el daño que la actual política nacional genera a la industria.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer el Índice de producción industrial manufacturero correspondiente a mayo de este año y concluye con una alerta a raíz de su variación negativa de 5,7%, respecto del mismo mes del año anterior.

Las incidencias de las divisiones que componen el nivel general del índice presentan caídas de 1,4% en “Maquinaria y equipo”; 0,9% en “Alimentos y bebidas”; 0,8% en “Vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes”; 0,7% en “Prendas de vestir, cuero y calzado”; 0,5% en “Productos textiles”; 0,5% en “Sustancias y productos químicos”; 0,4% en “Productos de caucho y plástico”; 0,4% en “Otros equipos, aparatos e instrumentos”; 0,3% en “Industrias metálicas básicas”; 0,3% en “Muebles y colchones, y otras industrias manufactureras”; 0,2% en “Madera, papel, edición e impresión”; 0,1% en “Productos minerales no metálicos”; y 0,1% en “Otro equipo de transporte”; mientras que “Productos de metal” presenta una incidencia negativa cercana a cero.

Por otra parte, en el informe al que accedió ANÁLISIS- se observan incidencias positivas de 0,7% en “Refinación del petróleo, coque y combustible nuclear” y 0,1% en “Productos de tabaco”.

La caída de la producción industrial manufacturera vuelve a instalar una pregunta que atraviesa buena parte del debate económico argentino: ¿la estabilización macroeconómica alcanza para reactivar el aparato productivo? Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) ofrecen una respuesta -al menos por ahora- poco alentadora.

En mayo, la actividad industrial registró una contracción interanual del 5,7 por ciento, un descenso que no sólo refleja un mal desempeño mensual, sino que deja al descubierto un fenómeno de mayor profundidad: el enfriamiento simultáneo del mercado interno, la pérdida de dinamismo de sectores estratégicos y el avance de una competencia importada que comienza a modificar el mapa de la producción nacional.

La fotografía que ofrece el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPI) trasciende el dato agregado. Detrás de ese 5,7 por ciento aparecen casi todos los grandes complejos fabriles del país operando con menor intensidad. Desde la maquinaria agrícola hasta la industria automotriz; desde los alimentos y bebidas hasta el sector textil; desde la metalurgia hasta los electrodomésticos, el denominador común es el mismo: menor producción, menores ventas y un mercado doméstico que perdió capacidad para sostener la demanda.

Lejos de tratarse de una desaceleración aislada, el informe del organismo estadístico revela un proceso que involucra a buena parte del entramado industrial argentino. De las 16 divisiones que conforman el índice general, 13 registraron incidencias negativas, mientras sólo dos lograron aportar variaciones positivas. Incluso esas excepciones -la refinación de petróleo y la elaboración de productos de tabaco- resultan insuficientes para compensar la magnitud de las caídas observadas en los sectores de mayor peso relativo dentro de la estructura manufacturera.

El dato adquiere una dimensión adicional cuando se observa la composición de las bajas. No son únicamente las industrias asociadas al consumo masivo las que muestran retrocesos. También caen las ramas vinculadas a la inversión productiva, un indicador que suele anticipar las expectativas empresarias sobre la evolución futura de la economía. Cuando disminuye la fabricación de maquinaria, de equipos industriales o de bienes de capital, el mensaje suele ser inequívoco: las empresas postergan decisiones de inversión y priorizan la preservación de liquidez frente a un escenario de incertidumbre.

En ese sentido, el informe del Indec funciona como un termómetro que permite medir no sólo el presente de la industria sino también las expectativas que atraviesan al sector privado para el mediano y largo plazo. Con un agravante: este deterioro no aparece concentrado en un único rubro ni responde a una coyuntura puntual. Por el contrario, se distribuye transversalmente sobre actividades que abastecen tanto al mercado interno como a las cadenas exportadoras, reflejando una economía que todavía no encuentra un punto de equilibrio entre la estabilización financiera y la recuperación de la actividad real.

Señales negativas

Una lectura superficial podría reducir el informe a un porcentaje negativo. Sin embargo, la verdadera importancia del indicador reside en aquello que explica.

La primera señal es la persistencia de una demanda doméstica debilitada. En prácticamente todos los capítulos del informe aparecen referencias a menores niveles de consumo interno como causa principal de la caída de la producción. Desde alimentos hasta automóviles, pasando por indumentaria, calzado o electrodomésticos, las empresas consultadas coinciden en un diagnóstico: venden menos porque los hogares compran menos.

La segunda señal es el creciente peso de los productos importados en segmentos donde históricamente predominaba la fabricación nacional. El fenómeno aparece mencionado de manera explícita por fabricantes de electrodomésticos, textiles, calzado, siderurgia y diversos rubros metalúrgicos. La apertura comercial, combinada con un tipo de cambio relativamente apreciado, comienza a modificar las condiciones competitivas de la industria argentina, especialmente en aquellos sectores intensivos en mano de obra.

La tercera conclusión remite al comportamiento de la inversión. Las industrias que producen bienes de capital, maquinaria agrícola y equipos para otras actividades económicas muestran algunas de las mayores contracciones del relevamiento. Históricamente, estos sectores funcionan como indicadores adelantados del ciclo económico. Cuando disminuyen las ventas de tractores, cosechadoras o sembradoras, no sólo cae una fábrica: también se enfrían las expectativas de productores agropecuarios, contratistas e inversores.

Finalmente, el informe permite advertir una creciente segmentación dentro del propio aparato productivo. Mientras las actividades orientadas a la exportación de commodities o vinculadas a la industrialización primaria muestran algunos signos positivos -como ocurre con la molienda de oleaginosas o la refinación de petróleo-, la mayor parte de las manufacturas destinadas al consumo doméstico atraviesa un escenario marcadamente contractivo.

Maquinaria: el termómetro de la inversión productiva

Ningún sector sintetiza mejor el momento industrial que la fabricación de maquinaria y equipos. Con una contracción interanual del 23,4 por ciento, se convirtió en la división que mayor incidencia negativa tuvo sobre el índice general. Pero detrás de ese dato sobresale otro todavía más significativo: la producción de maquinaria agropecuaria cayó 29,6 por ciento.

No se trata simplemente de una reducción estadística. La industria de maquinaria agrícola constituye uno de los núcleos tecnológicos más desarrollados del entramado manufacturero argentino, con fuerte presencia de pequeñas y medianas empresas, elevados niveles de integración nacional y una importante concentración en provincias como Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires.

La menor fabricación de tractores, cosechadoras, sembradoras, pulverizadoras autopropulsadas e implementos agrícolas revela que el sector agropecuario atraviesa una etapa de mayor cautela inversora. En contextos de incertidumbre económica, los productores suelen postergar la renovación de bienes de capital, privilegiando liquidez por sobre expansión patrimonial.

La caída resulta particularmente relevante porque la compra de maquinaria suele financiarse con crédito de mediano plazo. Cuando las expectativas económicas se deterioran o las condiciones financieras se vuelven más exigentes, esas operaciones son las primeras en ralentizarse.

Desde una perspectiva macroeconómica, el retroceso de la maquinaria agrícola adquiere un valor simbólico. No sólo disminuye la producción industrial sino también la inversión futura en productividad, innovación y modernización tecnológica.

A continuación, un repaso con datos del Indec, rubro por rubro:

Maquinarias y equipos

La fabricación de maquinaria y equipo registra en mayo una disminución interanual de 23,4%. La principal incidencia se observa en la fabricación de maquinaria agropecuaria, que registra una disminución interanual de 29,6%. En el mes bajo análisis, se observa una menor producción y venta, principalmente de tractores, cosechadoras, pulverizadoras autopropulsadas, sembradoras y de ciertas líneas de implementos.

Aparatos de uso doméstico

La producción de aparatos de uso doméstico registra en mayo una disminución interanual de 34,1%, debido principalmente a una menor producción de lavarropas, heladeras y freezers, y de cocinas. Según fuentes del sector, se registran menores ventas de productos de fabricación nacional y mayor competencia de productos importados.

Alimentos y bebidas

La división correspondiente a alimentos y bebidas muestra una baja interanual de 3,0%. La principal incidencia negativa se observa en la elaboración de galletitas, productos de panadería y pastas, que presenta en mayo una baja interanual de 5,9%.

Fuentes consultadas por el Indec indican que, en el mes de referencia, se registra una disminución en el consumo interno. Asimismo, de acuerdo con los datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), la producción de harina de trigo registra una caída de 5,1% en comparación con el mismo mes del año anterior.

La producción de gaseosas, aguas, sodas, cervezas, jugos para diluir, sidras y bebidas espirituosas muestra una variación interanual negativa de 9,3%, debido principalmente a una menor fabricación de bebidas espirituosas, gaseosas y sodas, y aguas.

En lo que respecta a las bebidas espirituosas, se registra un menor nivel de producción principalmente en los segmentos correspondientes a amargos, bitter y fernet y whisky.

Asimismo, según datos de la Cámara Argentina de la Industria de Bebidas sin Alcohol (CADIBSA), el volumen de ventas de gaseosas, aguas con y sin gas, aguas saborizadas, jugos, bebidas isotónicas y energizantes muestra una variación interanual negativa de 14,6%.

Carne vacuna

La producción de carne vacuna registra en mayo una baja interanual de 7,7%. De acuerdo con datos de la SAGyP, se observa una caída de 13,5% en el volumen de carne bovina destinado al mercado interno –principal destino de la producción nacional–, medido por su consumo aparente. Con respecto a las ventas externas, según la misma fuente, el volumen exportado de carne bovina –medido en toneladas equivalentes res con hueso– registra un aumento interanual de 10,6% y representa en mayo el 30,4% de la producción de carne vacuna, con China como el principal destino de los despachos de carne al mercado externo.

Carne aviar

La producción de carne aviar registra una disminución interanual de 12,5%. De acuerdo con datos de la SAGyP, se observa una baja de 8,0% en el volumen de carne aviar destinado al mercado interno –principal destino de la producción nacional–, medido por su consumo aparente.

Por otra parte, la principal incidencia positiva se observa en la molienda de oleaginosas, que registra un aumento interanual de 10,4%. Según datos de la SAGyP, la elaboración de aceites y subproductos de soja y de girasol presentan incrementos interanuales de 9,9% y 20,7%, respectivamente.

Según la misma fuente citada por el Indec, se observa un aumento interanual de 7,8% en el ingreso de grano de soja a molienda.

Automotores y autopartes

La división de vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes muestra en mayo una caída interanual de 15,9%. La principal incidencia negativa corresponde a la fabricación de vehículos automotores, que registra una baja interanual de 21,5%.

Según datos de la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), se observa en mayo una disminución en las ventas a concesionarios de automóviles y utilitarios nacionales de 41,9%. Asimismo, se registra una menor participación en las ventas a concesionarios de automóviles y utilitarios nacionales respecto al total de ventas de unidades a concesionarios, que representan el 29,9% en el acumulado de los primeros cinco meses del año.

Por su parte, la cantidad de unidades exportadas de automóviles presenta, en mayo, una baja interanual de 15,3%, mientras que, en utilitarios, se observa una suba interanual de 1,2%. En el mes bajo análisis, se registra una baja interanual principalmente en los envíos de unidades a Brasil, país que muestra una disminución interanual en mayo de 15,2%.

La fabricación de autopartes registra una baja interanual de 10,8% en mayo debido principalmente a un menor volumen de comercialización al mercado interno. La caída en la actividad productiva por parte de las terminales automotrices impactó negativamente en las ventas de autopartes para equipo original. Asimismo, se observa una disminución en el nivel de ventas internas de autopartes destinadas al mercado de reposición.

Textil y calzados

La fabricación de prendas de vestir, cuero y calzado registra una caída interanual de 14,7% en mayo. La fabricación de prendas de vestir, que constituye la principal incidencia, tiene una disminución interanual de 10,3% en el mes bajo análisis, mientras que la fabricación de calzado y sus partes cae 29,5% para la misma comparación.

Según empresas consultadas, los fabricantes nacionales enfrentan una menor demanda interna de sus productos. Al mismo tiempo, se observa una mayor competencia de productos importados. Asimismo, esta situación se vincula con la fabricación de productos textiles, que presenta una variación negativa de 26,2% con respecto al mismo mes del año anterior.

La producción de tejidos y acabado de productos textiles, que constituye la principal incidencia, registra una disminución interanual de 41,1% en el mes bajo análisis, mientras que hilados de algodón presenta una baja de 29,6% para la misma comparación.

Otros equipos, aparatos e instrumentos

La fabricación de otros equipos, aparatos e instrumentos presenta en mayo una caída interanual de 12,5%. La fabricación de equipos y aparatos de informática, televisión y comunicaciones, y componentes electrónicos, que evidencia la principal incidencia negativa en el mes bajo análisis, registra una disminución interanual de 36,3% en mayo, debido principalmente a una menor producción de celulares.

Las industrias metálicas básicas presentan una disminución interanual de 4,0% en el mes bajo análisis.

La principal incidencia negativa se observa en la fundición de metales, que presenta una caída interanual de 23,9%. La menor actividad del sector se relaciona con los menores niveles de fundición de metales no ferrosos y de hierro y acero para la fabricación de piezas destinadas principalmente a la industria automotriz, además de productos en formato estándar y a medida aplicables a diversos sectores industriales.

Siderurgia

La industria siderúrgica registra en mayo una disminución de 3,2% en la comparación interanual. Según el comunicado de prensa de la Cámara Argentina del Acero, las elaboraciones de productos laminados en caliente y de laminados en frío muestran caídas interanuales de 1,8% y 11,5%, respectivamente. Según fuentes consultadas, el sector se enfrenta a una demanda interna debilitada y a la competencia con productos importados, particularmente de China.

El informe del Indec