Crisis terminal: en cuatro meses desaparecieron 5.649 empresas y se perdieron 43.680 empleos

El cierre de empresas continuó profundizándose durante el primer cuatrimestre de 2026 y dejó un saldo negativo tanto en el número de empleadores como en el empleo registrado. De acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), entre diciembre de 2025 y abril de este año desaparecieron 5.649 unidades productivas y se desvincularon 43.680 trabajadores registrados.

Los registros oficiales muestran que en abril había 484.095 empleadores inscriptos en el sistema de riesgos del trabajo, frente a los 489.749 contabilizados en diciembre de 2025. Solo entre marzo y abril se produjo una caída de 1.857 empresas, ya que el tercer mes del año había cerrado con 485.909 empleadores.

En paralelo, también retrocedió la cantidad de trabajadores alcanzados por el sistema. En diciembre había 9.559.457 empleados registrados, mientras que en abril la cifra descendió a 9.515.777. En comparación con marzo, cuando había 9.517.332 trabajadores, la reducción fue de 1.555 puestos laborales.

La comparación con el inicio de la gestión

Si se toma como referencia noviembre de 2023, mes previo al inicio de la gestión del presidente Javier Milei, la reducción resulta todavía más pronunciada. En aquel momento existían 512.357 empleadores registrados y 9.857.173 trabajadores cubiertos por el sistema de riesgos del trabajo.

En abril de 2026, esos números se redujeron a 484.095 empresas y 9.515.777 trabajadores. Esto representa una baja del 5,5% en la cantidad de unidades productivas y del 3,5% en el empleo registrado.

En términos absolutos, durante esos 29 meses desaparecieron 28.262 empleadores o unidades productivas y se perdieron 341.396 puestos de trabajo registrados. La SRT define como unidades productivas a todas las entidades, empresas u organismos públicos o privados que emplean al menos a un trabajador y producen bienes o prestan servicios.

Las causas detrás de la caída

El proceso comenzó a acelerarse tras la fuerte devaluación registrada a fines de 2023. Durante la primera mitad de 2024, el ajuste del gasto público y la paralización de numerosas obras impactaron especialmente sobre la construcción, la industria manufacturera y distintas organizaciones vinculadas al Estado.

Si bien durante algunos meses el ritmo de cierres se moderó, la tendencia volvió a agravarse a lo largo de 2025 y continuó durante los primeros meses de 2026. Al finalizar 2024 había 499.682 empresas registradas, muy por encima de las 484.095 contabilizadas en abril de este año.

Especialistas sostienen que una parte importante de las firmas que desaparecen tiene menos de tres años de actividad. Muchas no logran afrontar los costos iniciales de inversión y funcionamiento en un contexto marcado por la caída del consumo interno y la retracción de la actividad económica.

Menos empresas nuevas y más informalidad

Los analistas también advierten que numerosas compañías dejaron de producir para convertirse únicamente en comercializadoras de bienes importados, reduciendo significativamente sus plantillas de personal.

A ello se suman los cierres de empresas medianas y grandes, la implementación de programas de retiros voluntarios y un escenario en el que gran parte del empleo nuevo se canaliza mediante el monotributo o directamente en la informalidad, disminuyendo la cantidad de trabajadores bajo relación de dependencia.

Otro de los factores que preocupa es el desplome de la denominada "natalidad empresarial". Es decir, cada vez se crean menos empresas nuevas, mientras el número de bajas continúa creciendo y profundiza el saldo negativo del sistema.

La advertencia de la Secretaría de Trabajo

Desde la Secretaría de Trabajo señalaron que uno de los principales problemas radica precisamente en la escasa creación de nuevas unidades productivas, publicó Clarín.

"Un aspecto crítico de esta evolución es el rol de las aperturas y los cierres de empresas. La contracción en el stock de empresas no se origina necesariamente en un volumen de cierres históricamente elevado, sino en una marcada debilidad en la apertura de nuevas unidades productivas", indicaron.

El organismo agregó que "esta asimetría revela que el problema estructural de la dotación empresarial reside en la escasa creación de firmas, la cual no alcanza a compensar la salida natural de empresas del sistema".

En ese sentido, concluyó que la pérdida de empresas responde principalmente al déficit en la creación de nuevos emprendimientos y no únicamente al aumento de los cierres.

En cuanto al empleo registrado, los especialistas coinciden en que la disminución responde a una combinación de factores: la reducción del empleo formal tanto en el sector privado como en el público, el crecimiento del trabajo informal y el aumento del número de monotributistas, quienes no integran el sistema de riesgos del trabajo.