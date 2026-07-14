El Indec difunde esta tarde la inflación de junio

El Indec difundirá esta tarde el dato de inflación de junio. Tanto el Gobierno como los analistas esperan que logre su tercera desaceleración mensual consecutiva y que quiebre el piso del 2%. De lograrlo, sería el dato más bajo desde agosto de 2025.

Hace unos días, el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó la continuidad del proceso desinflacionario. “La gente se puede quedar tranquila porque la inflación seguirá bajando”, afirmó aunque evitó comprometerse con una cifra concreta.

En tanto, el vocero presidencial, Adrián Ravier, sí se animó a una estimación durante su primera conferencia de prensa: “Los números de inflación han sido buenos, ya se está hablando de que va a romper el 2%”.

Un IPC en el rango de 1,8% a 2% con­fir­ma­ría tres meses consecutivos de desa­ce­le­ra­ción, tras el 2,6% de abril y el 2,1% de mayo, que rom­pie­ron una racha de 10 meses ininterrumpidos al alza.

Los principales pronósticos

En los últi­mos días, las con­sul­to­ras que miden la evo­lu­ción de los pre­cios difun­die­ron pro­yec­cio­nes en torno a 1,8% y 1,9%, que coin­ci­den con la pre­vi­sión de la Casa Rosada.

Según la información que difundió este martes TN, los análisis de Equilibra y Eco Go coincidieron en una variación del 1,9% para el sexto mes del año. Sobre la dinámica interna, Eco Go precisó que dentro del rubro alimenticio “los movimientos de frutas y verduras se compensaron mutuamente”.

El informe diario de Outlier, que extrapoló el resultado de 1,8% en la Ciudad al IPC Nacional, arrojó un estimado de 1,9% para junio. “De cara a julio podríamos tener un leve repunte por estacionalidad (aguinaldo, vacaciones de invierno), la suba del tipo de cambio en junio (+3,7% promedio mensual) y ajustes pendientes en tarifas de gas, agua y transporte”, aseguró.

Para la consultora C&T, el indicador mensual fue de 1,9% para el Gran Buenos Aires, con un alza de 2,5% en Salud -impulsada por medicamentos y prepagas- y Alimentos y bebidas en 1,9%, con las verduras superando el 10% y la carne mostrando su menor aumento desde septiembre.

La medición de EconViews registró un acumulado de 1,1% en la canasta de alimentos y bebidas de supermercados en las últimas cuatro semanas.

Analytica midió un alza promedio de 1,4% en cuatro semanas, proyectando un IPC de junio de 1,8%.

Desde LCG, en tanto, relevaron que el promedio del precio de alimentos y bebidas las últimas cuatro semanas terminó en 1,5%.

El rele­va­miento más pesi­mista fue de la firma Orlando J. Ferreres & Asociados (OJF), que calculó un incremento mensual del 2,1%, traccionado por alzas en Educación y Alimentos.

Un guarismo similar arrojó el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que pronosticó una inflación del 2% para junio, lo que de cualquier manera marcaría una nueva desaceleración frente al 2,1% registrado en mayo.