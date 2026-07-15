Argentina perdió mercado venezolano de maíz en manos de Estados Unidos tras la invasión orquestada por Trump

Hasta el año pasado el mercado de maíz de Venezuela era disputado por EE.UU., Brasil y la Argentina. Pero en lo que va de 2026, luego de la invasión estadounidense, EE.UU. se consolidó como el principal proveedor del cereal.

En enero de este año la invasión y el posterior ataque militar de EE.UU. contra Venezuela, que culminó con bombardeos y la captura del presidente Nicolás Maduro, provocó la instauración de un gobierno interino que responde a las órdenes de delegados de Donald Trump.

En ese marco, en lo que va del presente ciclo comercial 2025/26, las exportaciones estadounidenses de maíz con destino a Venezuela crecieron un 1984% para ubicarse en 951.930 toneladas, según datos de US Grains Council.

Ningún otro destino registró un crecimiento tan violento, lo que se explica porque en los hechos Venezuela comenzó a funcionar como una suerte de protectorado estadounidense, publicó Bichos de Campo.

De hecho, el cambio resultó tan abrupto que Venezuela pasó a figurar de la noche a la mañana en el ranking de los diez principales compradores de maíz de EE.UU., listado integrado en su mayor parte por clientes tradicionales del maíz estadounidense.

Para los exportadores de Brasil y la Argentina no representa una noticia auspiciosa, ya que el otro mercado natural de la región, Colombia, también está “colonizado” por EE.UU. gracias a las facilidades provistas por el Tratado de Libre Comercio vigente entre ambas naciones.

Vale tener en cuenta que las importaciones de maíz de Brasil y la Argentina gozan de exenciones arancelarias en Venezuela, lo que permite su entrada al mercado libre de impuestos, algo que ahora no sirve de mucho, ya que las operaciones están siendo digitadas por EE.UU.

Venezuela no se autoabastece de maíz. Para el presente ciclo 2025/26, según datos del USDA, el país produciría 693.000 toneladas de maíz blanco (para alimentación humana) y otras 567.000 de maíz amarillo (forrajero).