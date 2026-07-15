Los nuevos pisos, escalas y cuotas para Ganancias y Monotributo

Los trabajadores en relación de dependencia solteros y sin hijos comenzarán comenzarán a tributar el Impuesto a las Ganancias desde el 1° de julio a partir de salarios netos de $2.909.507, tal como había anticipado Ámbito. Así lo determina el índice de ajuste semestral por IPC del tributo, que subió 16,8%, según informó el INDEC.
Eso implica que el salario bruto mínimo para ese mismo caso será de $3.505.431. En el caso de un empleado con cónyuge y dos hijos, el salario neto a partir del cual comenzará a tributar será de $3.386.017, equivalente a un bruto de $4.079.590.
Como durante la primera mitad del año los empleadores realizaron las retenciones utilizando una tabla anterior y el Impuesto a las Ganancias es anual, en la segunda mitad del año los empleados pueden llegar a tener saldos a favor, publicó Ámbito.
Las principales deducciones para los empleados en relación de dependencia serán las siguientes: Por otro lado, los trabajadores autónomos comenzarán a tributar desde un ingreso mensual de $2.256.489,46. Cabe recordar que en julio debe realizarse la recategorización del monotributo, teniendo en cuenta la facturación de los 12 meses anteriores para determinar la categoría del trabajador independiente, además de otros parámetros, como la superficie del local y el consumo de energía. Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios, señaló al respecto que "la recategorización de julio de 2026 no es un trámite formal menor, ya que define la carga tributaria y previsional mensual del contribuyente hasta el vencimiento de enero de 2027 y, en los casos más significativos, puede determinar la permanencia en el régimen o la exclusión hacia el régimen general". "El análisis de los doce meses de actividad, contrastado con la categoría que ARCA sugiere de manera automática, es la vía adecuada para evitar diferencias, intereses y sanciones posteriores", concluyó.
Principales deducciones
Nuevas escalas y cuotas del monotributo
Las principales deducciones para los empleados en relación de dependencia serán las siguientes:
Por otro lado, los trabajadores autónomos comenzarán a tributar desde un ingreso mensual de $2.256.489,46.
Cabe recordar que en julio debe realizarse la recategorización del monotributo, teniendo en cuenta la facturación de los 12 meses anteriores para determinar la categoría del trabajador independiente, además de otros parámetros, como la superficie del local y el consumo de energía.
Sebastián Domínguez, socio de SDC Asesores Tributarios, señaló al respecto que "la recategorización de julio de 2026 no es un trámite formal menor, ya que define la carga tributaria y previsional mensual del contribuyente hasta el vencimiento de enero de 2027 y, en los casos más significativos, puede determinar la permanencia en el régimen o la exclusión hacia el régimen general".
"El análisis de los doce meses de actividad, contrastado con la categoría que ARCA sugiere de manera automática, es la vía adecuada para evitar diferencias, intereses y sanciones posteriores", concluyó.