Los nuevos pisos, escalas y cuotas para Ganancias y Monotributo

Los trabajadores en relación de dependencia solteros y sin hijos comenzarán comenzarán a tributar el Impuesto a las Ganancias desde el 1° de julio a partir de salarios netos de $2.909.507, tal como había anticipado Ámbito. Así lo determina el índice de ajuste semestral por IPC del tributo, que subió 16,8%, según informó el INDEC.

Eso implica que el salario bruto mínimo para ese mismo caso será de $3.505.431. En el caso de un empleado con cónyuge y dos hijos, el salario neto a partir del cual comenzará a tributar será de $3.386.017, equivalente a un bruto de $4.079.590.

Como durante la primera mitad del año los empleadores realizaron las retenciones utilizando una tabla anterior y el Impuesto a las Ganancias es anual, en la segunda mitad del año los empleados pueden llegar a tener saldos a favor, publicó Ámbito.