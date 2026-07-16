Federico Sturzenegger llegará a Paraná para disertar ante empresarios

El Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) informó que, en el marco del XIX Foro Anual “Institucionalidad, Competitividad y Desarrollo Sustentable”, disertará Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación.

El funcionario brindará la conferencia “La economía de Javier Milei”, donde compartirá su análisis sobre el rumbo económico del país, las reformas impulsadas por el Gobierno nacional y los desafíos que enfrenta la Argentina en el actual contexto.

El evento anual del CEER se llevará a cabo el próximo jueves 30 de julio en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná. Se trata del encuentro más importante de la entidad en el año, que convoca a cientos de empresarios de la provincia.

Otros disertantes

Entre los disertantes confirmados se encuentran el analista político Andrés Malamud, quien hablará de manera presencial sobre los desafíos y oportunidades para América Latina, ofreciendo una mirada sobre el contexto nacional e internacional y el papel de las instituciones en un escenario de transformación.

Por su parte, el economista Santiago Bulat, abordará la coyuntura económica y las perspectivas para los próximos meses.

En tanto, la especialista en liderazgo y transformación organizacional Patricia Jebsen, expondrá sobre el futuro del trabajo, el liderazgo y la convivencia intergeneracional dentro de las organizaciones, publicó Dos Florines.