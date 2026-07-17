Neuquén busca cobrar regalías por las arenas para Vaca Muerta y pone en alerta a los productores de Entre Ríos

La provincia de Neuquén inició el debate para aprobar un régimen de regalías mineras que la habilitará, por primera vez, a cobrar por la extracción de estos recursos y que podrá tener impacto en la producción de arenas para Vaca Muerta, un insumo clave de la industria cuya demanda crece día a día. El proyecto fue presentado por Rolando Figueroa y, según anticiparon desde el gobierno, apunta a establecer «reglas de juego claras» que le den previsibilidad a las futuras inversiones del sector.

El régimen de regalías, como está planteado en el proyecto, abarcará la extracción de sustancias minerales de primera y segunda categoría, y las de tercera categoría que estén situadas en tierras de dominio fiscal.

Esto incluirá a todas las canteras de arenas silíceas que se utilicen en la actividad hidrocarburífera porque, como explicó en la Legislatura el director de Minería, Carlos Portilla, la Provincia las interpreta como de primera categoría dado su contenido de cuarzo y feldespato.

"Para Neuquén, esas arenas son de la primera categoría cuando en otras provincias se manejan como canteras en general y se deja la administración de ese recurso al dueño del suelo. Para nosotros, pertenecen al Estado provincial. Bajo esta mirada hemos logrado que se interesen empresas y que ya exista la primera mina de arena de cercanías y que ya la están usando en las diversas fracturas", afirmó.

Si bien la mayoría de las operadoras hoy continúa utilizando arenas provenientes de Entre Ríos, otras comenzaron a ensayar un "blend" con arenas locales y, al menos una, avanzó en una cantera propia con extracción local. Según pudo saber EN/CLAVE, hoy se extrae un volumen mensual de unas 50.000 toneladas que, a la fecha, no pagan ningún porcentaje de regalía a Neuquén, publicó Econojournal.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, consideró que "la actividad se va a incrementar en la medida que bajen las exigencias de la industria con el tipo de arenas" y que "si los blend funcionan, van a surgir más proyectos".

"El esquema de regalías es para ya establecer reglas de juego claras y darle previsibilidad a los inversores", afirmó.

Hoy todavía existe un debate en la industria alrededor de la posibilidad de bajar costos utilizando arenas de cercanía o priorizar la vida útil de los pozos recurriendo a arenas de mayor «calidad» como las de Entre Ríos.

Dos escalas para las regalías y nueva tasa

El proyecto que está en discusión impone la obligación de pago «por el solo hecho de la extracción de los minerales o su depósito en boca mina, con prescindencia de su destino», pero exime a la extracción para investigación científica y a las canteras de tercera categoría que se utilicen en obra pública.

El pago de regalías tendrá dos escalas porcentuales que se aplicarán sobre el valor boca mina de la totalidad de los minerales extraídos: del 3% cuando los productos sean sometidos a procesos de elaboración fuera del territorio provincial; y del 2% cuando se realicen procesos intermedios y/o finales de elaboración dentro de la provincia.

Este último sería el caso más probable para la producción de arenas que se utilizan en los procesos de fractura en Vaca Muerta.

El valor boca mina se determinará conforme a lo dispuesto por el artículo 22 bis de la ley nacional 24.196. Es decir, el valor obtenido en la primera etapa de comercialización, menos los costos directos y/u operativos necesarios para llevar el mineral de boca mina a dicha etapa.

Para el pago a la Provincia, las empresas deberán presentar una declaración jurada trimestral donde conste el volumen extraído.

El proyecto presentado por el gobierno de Rolando Figueroa también crea un Fondo de Desarrollo y Sustentabilidad Ambiental (FODEMSA) que se integrará con lo recaudado por sanciones y por el cobro de una tasa de fiscalización minera que crea la ley.

Los diputados solicitaron precisiones sobre cuál será su valor, ya que la ley la ata al valor de un módulo denominado Unidad de Fiscalización (UF).

El fondo a crearse tendrá como objetivo financiar programas de desarrollo e incluso infraestructura socioambiental, de control y monitoreo de la actividad.

El debate en la Legislatura

El proyecto se discutió el miércoles pasado en la comisión de Energía de la Legislatura, previo al inicio del receso invernal.

La diputada Cielubi Obreque (MPN) destacó que provincias como Catamarca, Sata y San Juan ya cuentan con un régimen de regalías del 3% pero que, en el caso de Neuquén, "se agrega la alícuota del 2% como forma de incentivar el agregado de valor local".

Consideró que el proyecto es "superador al del resto de las provincias", aún cuando no hay antecedentes en Neuquén de cobro de regalías más allá del contrato que se había elaborado para la explotación de la mina de oro de Andacollo, en 2016.

El jefe de bloque de Comunidad, Ernesto Novoa, justificó también que la provincia "está entrando en una etapa sustancial de la actividad petrolera que va a necesitar grandes cantidades de minerales de canteras", por lo que consideró la propuesta para cobrar regalías "muy coherente y razonable".

Justamente la posibilidad de extraer arenas para su uso en Vaca Muerta fue lo que abrió el punto de discusión entre los diputados.

Andrés Blanco (PTS-FIT) observó que, según el planteo del proyecto, las arenas silíceas "estarán beneficiadas con el porcentaje del 2%", lo cual cuestionó como un nuevo incentivo para las empresas petroleras. "Estaban esperando esto", planteó.

El presidente de la comisión, Damián Canuto (PRO), lo planteó al revés: "Tengo entendido que hasta hoy se está recurriendo a arenas que vienen de afuera de la provincia, con el costo de transporte que significa. Esto podría tener una apreciación positiva si se empiezan a proveer con arenas de cercanía. Enhorabuena si las petroleras lo empiezan a hacer".

El proyecto, que se debate junto con otro presentado por Rolando Figueroa el 1 de marzo para sancionar un nuevo Código de Procedimiento Minero, se podrá retomar recién en la última semana de julio cuando finalice el receso.