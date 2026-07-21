El Gobierno insiste en que la inflación quebrará el umbral del 1% en agosto

En una detallada puesta en común de números de la inflación, el funcionario analizó que el índice de precios internos mayoristas, el IPIM está en 1,1%. “Este también es un dato de esta semana”, reseñó. “Lo que nos acerca a esto que el Presidente ha planteado tantas veces de que a partir de agosto del 26 podíamos empezar con 0, algo el IPC”, enunció.

“Bueno, el índice de precios mayorista que deja fuera los regulados está en 1.1, lo cual está muy cerca de quebrar el 1%, algo que también es un dato para destacar”, completó.

En otro orden de temas, el vocero presidencial salió a aclarar sus dichos sobre el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas y negó haber calificado a la Argentina como un "país bananero". En conferencia de prensa, sostuvo que sus declaraciones fueron "mal interpretadas" y cuestionó la lectura que hicieron algunos medios sobre una publicación que había realizado en redes sociales.

Ravier explicó que su planteo apuntaba a señalar que, "si lo fuera", la Argentina no podría recuperar las islas, y afirmó que su crítica estaba dirigida al kirchnerismo por el daño económico y social que, según su visión, provocó durante sus gobiernos. En ese sentido, reivindicó la estrategia del presidente Javier Milei y sostuvo que el país debe fortalecer su posición internacional para avanzar en el reclamo por la soberanía.