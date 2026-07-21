Por qué la soja argentina no es la más preferida a pesar de ser la más barata del mercado

La soja argentina es –por lejos– la más barata del mundo. Pero el comportamiento de la demanda no parece corresponderse con ese fenómeno. ¿A qué se debe esta supuesta discrepancia?

Las exportaciones brasileñas de soja a China en el primer semestre de 2026 –según datos oficiales de la nación asiática– fueron de 34,75 millones de toneladas, una cifra 9,1% superior a la del mismo período de 2025.

En contraste, en enero-junio de este año los embarques estadounidenses de poroto hacia China sumaron 9,31 millones de toneladas, un volumen 42,4% menor a del mismo período de 2025.

Más allá de la cuestión geopolítica entre China y EE.UU., la preferencia por la soja brasileña tiene una lógica económica, ya que el valor FOB del poroto estadounidense está muy caro a causa del impulso que está teniendo la demanda interna, lo que se explica por el programa de promoción de biocombustibles implementado por la gestión de Donald Trump.

Sin embargo, esa premisa parece no replicarse al observar el valor FOB de la soja argentina, que cotiza con un descuento de casi 30 u$s/tonelada con respecto al originado en el puerto brasileño de Paranaguá.

“La soja argentina tiene un menor contenido proteico que la de Brasil y que la de EE.UU., por lo que los importadores suelen preferir estos dos últimos orígenes por sobre el argentino”, explicó a Bichos de Campo Eduardo Vázquez, un profesional que trabajó más de tres décadas en el área de trading de Bunge Argentina para luego cruzar el “charco” y dedicarse a la misma tarea en Uruguay en la firma IpSoy.

La otra gran limitante presente en la Argentina es de orden logístico. “El mayor comprador de soja es China y esa nación importa poroto en buques Panamax (65.000 toneladas de carga), los cuales no pueden ser cargados de manera completa en los puertos del Gran Rosario”, indicó Vázquez.

Debido al calado presente en la Hidrovía del Paraná, los buques de mayor porte pueden cargar hasta 45.000 toneladas y luego completar la carga en los puertos bonaerenses de aguas profundas para recién entonces iniciar viaje hacia el mercado de destino.

“Además de que en Bahía Blanca y Quequén hay una menor disponibilidad de soja, originar poroto completando la carga en los puertos bonaerenses tiene un costo adicional de 8 a 10 u$s/tonelada, sin considerar los días adicionales necesarios para realizar la operación”, comentó.

La preeminencia de la Argentina como proveedor de soja de China entre agosto de 2025 y enero de 2026 se explica fundamentalmente por cuestiones geopolíticas, ya que el gobierno de la nación asiática prescindió adrede del poroto estadounidense con el propósito de forzar negociaciones comerciales con EE.UU.

La nueva sociedad que administrará la Hidrovía Paraná-Paraguay, Vía Navegable Argentina S.A. –integrada por Jan de Nul y Servimagnus–, tiene como meta profundizar el canal navegable hasta los 40 pies para así permitir el ingreso de buques de mayor porte a los puertos del Gran Rosario y eliminar así la necesidad de tener que completar cargas en las terminales bonaerenses.