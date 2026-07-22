Advierten que el impulso comercial del Mundial fue "puntual" y que persiste la crisis del comercio local

El Centro Comercial e Industrial de Paraná (CeCIP) aseguró que el Mundial de Fútbol generó un incremento de ventas únicamente en algunos rubros específicos, pero remarcó que ese impulso no alcanzó para modificar el escenario de dificultades que atraviesa el comercio local.

A través de un comunicado, la entidad señaló que el entusiasmo generado por la participación de la Selección Argentina se tradujo en un mayor movimiento comercial para productos puntuales, aunque descartó que pueda hablarse de una recuperación generalizada de la actividad.

Según precisó el CeCIP, el aumento de las ventas se concentró principalmente en televisores, camisetas de la Selección Argentina, pelotas de fútbol, indumentaria deportiva, banderas, cotillón y otros artículos relacionados con el certamen internacional, impulsados por el fervor popular y los festejos de cada encuentro.

Sin embargo, la institución aclaró que ese comportamiento fue "puntual y sectorial", ya que la mayoría de los comercios mantuvo niveles de ventas similares a los de las semanas anteriores, sin registrar un repunte significativo.

El comunicado también hizo referencia al receso invernal y sostuvo que las vacaciones escolares tampoco generaron el movimiento esperado. A pesar del mayor flujo de visitantes, las ventas permanecieron estables y no lograron dinamizar la actividad comercial en términos generales.

Desde el CeCIP advirtieron que la situación cotidiana de las pequeñas y medianas empresas continúa siendo compleja como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo, el incremento de los costos operativos, la presión tributaria y un consumo que calificaron como cada vez más cauteloso.

Más de un centenar de locales cerrados

Como parte del diagnóstico, la entidad volvió a manifestar su preocupación por la cantidad de locales desocupados en la capital entrerriana.

Indicó que, si bien algunos comercios se trasladaron para reducir costos, la mayoría de los espacios vacíos corresponden a negocios que cesaron su actividad. El último relevamiento realizado por la institución registró alrededor de 100 locales cerrados en el microcentro de Paraná, cifra que supera los 120 si se incorporan las zonas aledañas.

Frente a ese panorama, el Centro Comercial e Industrial reiteró la necesidad de impulsar políticas públicas que fortalezcan el mercado interno, incentiven el consumo en los comercios de cercanía y generen condiciones que permitan sostener y desarrollar a las pequeñas y medianas empresas.

"El Mundial ofreció una oportunidad comercial para algunos rubros muy específicos y durante un período acotado. No obstante, ese impulso circunstancial no modifica el escenario que atraviesa el conjunto del comercio paranaense, que continúa enfrentando importantes desafíos para sostener su actividad diaria", concluyó la entidad.