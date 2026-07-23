El ajuste golpea a las provincias: el superávit fiscal se redujo a la mitad en un año

Los resultados fiscales del primer trimestre del año marcaron un deterioro del superávit de las provincias. Así, el primer trimestre de 2026 cerró con un superávit primario de apenas 0,2% del PBI, lo que representa un recorte significativo frente al 0,9% del PBI alcanzado en el mismo período de 2024 -que marcó el pico de la serie-, y al 0,4% del mismo período de 2025, según un análisis de la consultora Empiria.

El gráfico muestra la evolución del Resultado Primario de las Provincias durante el primer trimestre de cada año (2012-2026), medido como porcentaje del PBI (utilizando el acumulado de cuatro trimestres móviles). La principal conclusión es que, salvo por el inicio de la serie (2012 con 0,1% y 2013 con 0,2%), el registro de 2026 es uno de los más bajos de los últimos 13 años para un primer trimestre.

Estos datos reflejan, por un lado, el impacto directo del recorte de las transferencias discrecionales de la Nación a las provincias y, por el otro, una menor recaudación real de impuestos coparticipables producto del menor nivel de actividad. Esto implica que el margen fiscal de los gobernadores se redujo a la mitad respecto del año pasado para hacer frente a los gastos corrientes o al pago de deuda, publicó Ámbito.

Según un reciente informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), los impuestos no coparticipables también registraron una caída. Si se toma el caso de la recaudación de Ingresos Brutos acumulada a mayo de 2026 del consolidado de provincias y CABA (comparada con el mismo período de 2025), se observó un descenso real del 3,4%.

Dentro del consolidado, 17 de las 24 jurisdicciones registraron caídas, siendo Misiones (-20,4%), La Rioja (-12,6%) y CABA (-7,6%) las de mayor retroceso. En cambio, entre las siete jurisdicciones con aumentos, se destacaron Río Negro (+5,1%), San Juan (+5,7%) y Neuquén (+6,5%).

En cuanto a la recaudación del impuesto a los Sellos, acumulada a mayo de 2026, registró una baja real del 2,7% respecto del mismo período de 2025. Dentro del consolidado, 17 de las 24 jurisdicciones tuvieron descensos, con Catamarca (-32,0%), La Rioja (-14,7%) y Misiones (-13,4%) como las más afectadas. Por el contrario, entre las siete jurisdicciones con crecimiento se ubicaron La Pampa (+4,6%), Santiago del Estero (+5,0%) y Chubut (+38,9%).

A contramano de esta tendencia, la recaudación del impuesto Inmobiliario acumulada a mayo aumentó un 9,9% en términos reales respecto del mismo período de 2025. Sin embargo, siete de las 24 jurisdicciones registraron caídas, encabezadas por Santa Cruz (-71,9%), Tierra del Fuego (-70,2%) y Misiones (-42,5%). Entre las 17 jurisdicciones con incrementos sobresalieron Entre Ríos (+46,0%), Salta (+94,8%) y Chaco (+499,1%).

Por último, la recaudación del impuesto Automotor registró un descenso real del 1,9% respecto de 2025. Entre las 15 jurisdicciones relevadas, ocho registraron bajas, con Santiago del Estero (-37,6%), Buenos Aires (-11,5%) y Tucumán (-7,7%) entre las de mayor caída. En tanto, entre las siete jurisdicciones con aumentos se destacaron Entre Ríos (+13,4%), San Juan (+23,0%) y La Pampa (+48,8%).

Con una menor recaudación real, ¿cómo es la situación social de las provincias?

De las 24 jurisdicciones que conforman el territorio nacional, Chaco presenta las peores condiciones sociales: registra la mayor tasa de indigencia (12%), la segunda mayor tasa de pobreza (38%), condiciones habitacionales muy precarias, los peores resultados en las Pruebas Aprender, tanto en Lengua como en Matemática, y es la provincia con mayor cantidad de AUH cada 1.000 habitantes, según un informe de Empiria, con base en elaboración propia y datos de OFAVA para déficit habitacional.

A su vez, San Juan se ubica en el anteúltimo lugar, debido a su alto nivel de informalidad, condiciones habitacionales muy precarias, baja proporción de población con cobertura de salud y resultados muy bajos en las Pruebas Aprender.

En el puesto 22° se encuentra Tucumán, que tiene la mayor tasa de informalidad del país (60%), además de condiciones habitacionales muy precarias y un desempeño entre los peores del país en las Pruebas Aprender.

La provincia de Buenos Aires también se ubica de mitad de tabla hacia abajo, al ocupar el puesto 20 del ranking social. Presenta un elevado nivel de pobreza (34%), una tasa de indigencia del 8%, el segundo mayor nivel de desempleo del país (9%) y una realidad habitacional precaria.

En el extremo opuesto, CABA encabeza el ranking, ya que lidera siete de los doce indicadores evaluados: menor tasa de pobreza, menor nivel de informalidad, mejores condiciones habitacionales, mayor cobertura de salud, primer lugar en las Pruebas Aprender de Lengua y Matemática, y la menor cantidad de AUH.

Río Negro se ubica en segundo lugar, gracias a su buen desempeño en el mercado laboral, sus condiciones habitacionales y una elevada cobertura de salud.

Tierra del Fuego, en tercer lugar, presenta la quinta menor tasa de pobreza, la segunda menor cantidad de AUH, baja informalidad, buenas condiciones habitacionales, la segunda mayor cobertura de salud y un buen desempeño en las Pruebas Aprender.

Por último, Neuquén ocupa el cuarto lugar, impulsada por la segunda menor tasa de pobreza e indigencia (19% y 2%, respectivamente), una baja cantidad de AUH, el quinto menor nivel de informalidad, bajo desempleo y condiciones habitacionales aceptables.