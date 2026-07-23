Lo que dejó el Mundial 2026: las ventas de televisores aumentaron más de 60%

Antes y durante el Mundial 2026, el entusiasmo por la Selección Argentina modificó los hábitos de consumo y concentró el gasto en productos y servicios vinculados a la experiencia de seguir los partidos. En la previa de cada encuentro, crecieron las compras de alimentos y bebidas, los pedidos por delivery, la indumentaria deportiva y el merchandising oficial, impulsados por las reuniones para alentar al equipo. Y la tecnología no fue ajena a ese fenómeno, especialmente los televisores.

Según un informe de NielsenIQ, las ventas de televisores crecieron 61% en unidades entre abril y junio respecto del mismo período del año anterior, impulsadas por la combinación del Mundial 2026, las promociones del Hot Sale y una mayor preferencia de los consumidores por equipos de mayor calidad y tamaño.

“La categoría comenzó a acelerar su crecimiento desde abril, luego de haber registrado una suba del 9% durante el primer trimestre del año”, detallaron.

A principios de mayo, durante el Hot Sale, las ventas de este segmento se incrementaron 26% en comparación a la edición anterior del evento de ecommerce, liderando el mercado de electrónica al concentrar el 38% de la facturación de esa semana.

El impacto del Mundial se hizo especialmente evidente en junio. En la semana del 8 al 14 de junio, coincidiendo con el inicio del torneo, las ventas de televisores aumentaron un 121% interanual. En la semana siguiente, el crecimiento alcanzó el 103%, consolidando el efecto del campeonato como principal impulsor de la demanda.

“A medida que avanzó el torneo, el ritmo de crecimiento comenzó a moderarse, aunque permaneció por encima del año anterior durante todo el período analizado”, afirmaron en NielsenIQ.

A su vez, el campeonato de fútbol aceleró la renovación tecnológica de los hogares. Los televisores Ultra HD (4K) representaron el 59% de las unidades vendidas y fueron el segmento con mayor dinamismo, con una suba de 120% en relación al período abril-junio de 2025. De este modo, ganaron 16 puntos de participación dentro de la categoría.

El torneo también aceleró la preferencia por televisores de mayor tamaño. Las pantallas de 44 pulgadas o más incrementaron su participación en 18,5 puntos porcentuales respecto del año anterior.

En particular, las ventas de equipos de 75 pulgadas o más crecieron un 417%, mientras que las de modelos de entre 55 y 75 pulgadas aumentaron un 231%.

“El Mundial funcionó como un fuerte acelerador para la categoría, pero el crecimiento no estuvo explicado solamente por una mayor cantidad de televisores vendidos. También observamos una búsqueda clara de mejores prestaciones, con consumidores que priorizaron mayor tecnología y pantallas de mayor tamaño para mejorar la experiencia de visualización en el hogar. Las promociones y la posibilidad de comparar alternativas entre canales también fueron determinantes para impulsar la renovación de equipos”, señaló Milagros Bin, Líder de Customer Success Retail Vertical NIQ Argentina.

Respecto a los canales de venta, las tiendas físicas mantuvieron un rol protagónico durante el Mundial. Si bien el canal online representó el 35% de las unidades comercializadas y registró un crecimiento del 51%, los puntos de venta concentraron el 65% de las ventas y aumentaron un 67% interanual. Además, explicaron el 42% del crecimiento total de la categoría y ganaron dos puntos de participación frente a 2025.

Finalmente, el informe revela que el crecimiento benefició a todos los segmentos de marcas, aunque fueron las de mayor valor las que lideraron el aumento de la facturación. Esto evidencia que el contexto promocional asociado al Mundial no solo impulsó la demanda, sino que también alentó a muchos consumidores a optar por televisores de gama superior.

En cuanto a precios, se puede encontrar, entre los más económicos, un Smart Dled Google TV de 32 pulgadas por unos $300.000. En una gama media, un televisor de la misma marca pero de 43 pulgadas cuesta $539.999. Si se busca que sea de 55 pulgadas, los precios oscilan entre los $700.000 y 900.000 pesos. Para las categorías más altas, se observa un Smart Led Tv Samsung de 98 pulgadas por casi $6 millones.