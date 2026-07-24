Llegan las cuentas sueldo en dólares: cómo funcionarán y qué costo tendrá para los clientes bancarios

El Banco Central reglamentó el funcionamiento de las cuentas sueldo en dólares estadounidenses, una medida que acompaña la implementación de la Ley 27.802 de Modernización Laboral, que habilitó el pago de remuneraciones en esa moneda. La disposición también alcanza a las eventuales cuentas sueldo en dólares utilizadas para trabajadores que no se encuentren comprendidos por el Régimen de Contrato de Trabajo.

Según estableció la autoridad monetaria, las cuentas sueldo en dólares tendrán las mismas condiciones que las cuentas sueldo en pesos.

Los bancos deberán ofrecer sin costo la apertura y el mantenimiento de la cuenta, además de las transferencias, extracciones y el resto de los servicios habituales, hasta el monto correspondiente a las acreditaciones salariales. Los fondos acumulados podrán retirarse en cualquier momento, sin un plazo límite.

La normativa también fija las condiciones para la operatoria con efectivo. Los depósitos y extracciones de dólares deberán estar disponibles de manera obligatoria en la sucursal donde se encuentre radicada la cuenta.

En el resto de las sucursales, así como en cajeros automáticos y terminales de autoservicio, esos movimientos podrán realizarse únicamente cuando la entidad financiera cuente con disponibilidad operativa de efectivo en dólares, explicaron desde el Banco Central.

El cambio de fondo lo introdujo la ley de Modernización Laboral. La modificación sustituyó el artículo 105 de la Ley de Contrato de Trabajo para establecer expresamente que "el salario debe ser satisfecho en dinero, ya sea en moneda nacional o extranjera". Antes solo mencionaba "en dinero". La nueva redacción despejó dudas entre juristas sobre qué alcance podía tener esa expresión.

Pero tras la promulgación de la norma el BCRA necesitaba reglamentar esa nueva herramienta para que comience a funcionar en los bancos, ya que la ley no había resuelto un aspecto operativo: el sistema bancario seguía regulado para cuentas sueldo en pesos.

La comunicación del Banco Central aprobada por el directorio el jueves completa ese esquema al crear la cuenta sueldo en dólares, con el mismo régimen de gratuidad que las cuentas sueldo en moneda local.

De esa forma, los trabajadores que perciban sus haberes en dólares podrán contar con una cuenta específica para acreditar el salario sin costos de apertura, mantenimiento, transferencias o extracciones, hasta el monto de las remuneraciones depositadas.

Fuentes del sector estiman que para que este esquema pueda empezar a funcionar con mayor celeridad faltaría otra medida, de carácter general en el mercado de cambios: que las empresas tengan acceso mayor a divisas en el mercado libre de cambios.

Actualmente las empresas tienen límites para hacerse de divisas, más allá de que están habilitadas (las multinacionales) para girar dividendos a casas matrices en el exterior. También existen restricciones para la operación "cruzada" entre distintos tipos de dólar, es decir, que no se pueden comprar y vender dólares oficial y financiero en simultáneo.