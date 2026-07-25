Kristalina Georgieva del FMI llega el lunes a la Argentina: visitará Vaca Muerta y se reunirá con Milei

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, visitará la Argentina los próximos lunes 27 y martes 28 de julio, en una gira que combinará reuniones con las principales autoridades económicas del Gobierno, encuentros con distintos sectores de la sociedad y una parada en Vaca Muerta.

Según informaron fuentes oficiales del organismo a PERFIL, Georgieva será recibida por el presidente Javier Milei y mantendrá reuniones con el ministro de Economía, Luis Caputo, y con el titular del Banco Central, Santiago Bausili. También habrá encuentros con otros funcionarios del equipo económico.

La visita llega poco más de dos meses después de que el directorio del FMI aprobara la segunda revisión del acuerdo vigente con la Argentina. Esa decisión permitió un desembolso cercano a los u$s1.000 millones y destacó los avances en materia fiscal, monetaria y cambiaria, aunque el organismo mantiene bajo observación la acumulación de reservas y la continuidad de las reformas.

Una agenda con el equipo económico

El paso de Georgieva por Buenos Aires servirá para repasar la marcha del programa acordado con el Fondo y analizar los próximos desafíos de la gestión económica.

Los encuentros con Caputo y Bausili tendrán como telón de fondo la evolución de las reservas, el esquema cambiario, el cumplimiento de las metas fiscales y las necesidades financieras del Tesoro.

La Argentina mantiene desde abril de 2025 un acuerdo de Facilidades Extendidas por u$s20.000 millones. En mayo de este año, el directorio del organismo completó la segunda revisión y sostuvo que el programa busca consolidar la desinflación, fortalecer la estabilidad externa y crear las condiciones para un crecimiento impulsado por el sector privado.

La visita de la máxima autoridad del Fondo representa, además, una señal de respaldo político al rumbo económico de la administración de Milei. Georgieva ha elogiado en distintas oportunidades el ordenamiento fiscal y las reformas encaradas por el Gobierno, aunque el organismo también viene insistiendo en la necesidad de reforzar las reservas y sostener la capacidad de respuesta frente a eventuales shocks externos.

La agenda no se limitará a los encuentros oficiales. Georgieva también mantendrá reuniones con referentes del sector privado, académicos y estudiantes.

Estos intercambios buscarán ampliar la mirada sobre la situación económica y conocer de primera mano las expectativas de empresarios y distintos actores sociales frente al proceso de estabilización y las reformas impulsadas por el Gobierno.

El contacto con el sector privado tendrá especial relevancia, ya que el FMI ubica a la inversión y al crecimiento empresarial entre las condiciones necesarias para que la recuperación pueda sostenerse más allá del ajuste inicial.

En su último análisis sobre la Argentina, el organismo destacó el avance de reformas fiscales, comerciales y laborales, junto con los cambios introducidos en el régimen monetario y cambiario. También señaló que esos pasos habían contribuido a mejorar la capacidad del país para enfrentar shocks.

La señal de la visita a Vaca Muerta

Uno de los puntos más destacados del viaje será la visita de Georgieva a Vaca Muerta. Allí se reunirá con trabajadores y empresarios vinculados con la actividad energética.

La inclusión de la formación neuquina en la agenda no es un dato menor. El FMI considera que el desarrollo del petróleo y el gas puede convertirse en una de las principales fuentes de divisas para la Argentina y ayudar a mejorar de manera estructural la balanza externa.

En su último informe técnico, el organismo señaló que Vaca Muerta explica alrededor de un tercio de la producción energética argentina y buena parte del crecimiento registrado en los últimos años. También destacó que la producción nacional de petróleo y gas se encuentra en sus niveles más altos en dos décadas.

La recorrida permitirá que Georgieva conozca sobre el terreno los proyectos de inversión, la infraestructura necesaria para ampliar la capacidad exportadora y los desafíos que enfrenta el sector.

Para el Gobierno, Vaca Muerta es una pieza central de la estrategia para generar dólares genuinos, reducir la dependencia del endeudamiento y consolidar el superávit comercial energético.

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