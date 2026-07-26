Milei en la Exposición Rural: “Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos”

El presidente destacó la política de su gobierno hacia el sector, y pidió que sigan apoyando su gestión.

La Exposición Rural de Palermo vivió este domingo uno de sus momentos más esperados con la presencia del presidente Javier Milei, quien encabezó el acto de inauguración oficial de la muestra agropecuaria más importante del país. La ceremonia tuvo una particularidad: se realizó un domingo, cuando históricamente suele desarrollarse los sábados.

En el predio fue recibido por el titular de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino. También se encontraban en el lugar el jefe de Gabinete Diego Santilli y los ministros de Economía, Luis Caputo, y Relaciones Exteriores, Pablo Quirno. En palco se encontraban la senadora Patricia Bullrich, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros funcionarios y legisladores.

En el inicio de su discurso, Milei resaltó la importancia del sector en la economía del país y aseguró que se viene “un campo radicalmente distinto al que conocimos”.

“Ustedes son los que desde que Argentina es Argentina tiran para adelante el carro del país y por eso, sin duda, merecen ser llamados héroes”, resaltó en el comienzo.

Milei hizo un largo repaso de todas las medidas que tomó desde que asumió la Presidencia para mejorar la rentabilidad del sector, entre las que mencionó la baja de aranceles para insumos y maquinarias, la apertura de mercados y la reducción y quita de retenciones.

Milei subrayó que su gobierno trabaja para remover las trabas históricas impuestas al agro, al declarar: “nuestra única labor en todo esto es sacarles la bota del cuello tan pronto como sea posible”.

“Ustedes son los que desde que Argentina es Argentina tiran para adelante el carro del país y por eso, sin duda, merecen ser llamados héroes.” Subrayó la importancia de la agricultura y la ganadería como “los dos grandes fuentes de la riqueza nacional” y remarcó: “El campo no es un sector más de la economía. El campo es, en el sentido más literal, el origen de la civilización”.

Recordó que se eliminó “el cepo cambiario, el robo más grande que sufrió el mercado, dado que lo obligaba a vender a un tipo de cambio inferior al de mercado”. Precisó que la quita del cepo permitió mejorar la rentabilidad del sector: “solo por la baja de retenciones, la relación entre nuestros precios en Rosario y los de Chicago mejoró hasta un diecinueve por ciento en el maíz y un doce por ciento en la soja.”

Infobae