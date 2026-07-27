Argentina y Venezuela son los dos países con más inflación de América Latina

La suba generalizada de precios sigue siendo uno de los indicadores más observados por los gobiernos, los organismos internacionales y los mercados a la hora de evaluar el desempeño económico de cada país. En América Latina, donde las trayectorias inflacionarias suelen ser dispares, el cierre del primer semestre del año permite trazar una comparación entre las distintas economías de la región y observar cómo se posicionó la Argentina frente al resto.

Con base en los datos difundidos por los organismos oficiales de estadística de cada país, se elaboró un ranking que ordena a 19 naciones latinoamericanas según su inflación acumulada entre enero y junio de 2026. La medición contempla los índices de precios al consumidor publicados por cada entidad estatal correspondiente, lo que permite establecer un panorama comparativo homogéneo sobre la evolución de los precios en la primera mitad del año.

El resultado del relevamiento mostró una amplia dispersión entre los distintos países de la región. Mientras algunas economías lograron mantener sus índices en valores mínimos, otras enfrentaron subas considerablemente más pronunciadas, entre las que se ubicó la Argentina.

El podio de un ranking negativo

Una vez más, Venezuela encabezó la tabla con una inflación acumulada de 129,80% en el primer semestre, muy por encima del resto de los países relevados. La cifra confirmó a esa economía como la que registró el mayor incremento de precios en la región durante ese período.

En segundo lugar se ubicó la Argentina, con una inflación acumulada de 16,80% entre enero y junio. Cabe recordar, que puntualmente en junio, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 1,9%, con una variación interanual de 33,5 por ciento.

El tercer puesto correspondió a Cuba, con una inflación acumulada de 12,24% en el semestre. Ese registro dejó a la isla como el tercer país con mayor suba de precios en el ranking, aunque con una diferencia amplia respecto de los dos primeros lugares.

El resto de los países

Detrás de los tres primeros puestos, un conjunto de países mostró variaciones acumuladas de entre 3% y 5% en el semestre. Bolivia se ubicó en el cuarto lugar con una inflación de 4,82%, seguida por Colombia, con 4,77 por ciento.

Más atrás se ubicaron Honduras, con 3,80%, y Perú, con 3,40 por ciento. Completaron este segmento intermedio Brasil, con una inflación acumulada de 3,36%, y Uruguay, con 3,33%, ambos países con guarismos muy cercanos entre sí.

En el tramo inferior de la tabla se agruparon las economías con las variaciones de precios más bajas del semestre. Chile registró una inflación acumulada de 2,80%, mientras que El Salvador anotó 2,70 por ciento.

Nicaragua se ubicó con 2,17%, seguida por República Dominicana, con 2,02%, y Paraguay, con 1,90 por ciento. Guatemala completó su primer semestre con una suba acumulada de 1,67%, en tanto que México registró 1,50 por ciento.

Los tres últimos lugares del ranking quedaron en manos de Ecuador, con una inflación acumulada de 1,39%; Panamá, con 1,10%, y Costa Rica, que cerró el semestre con el registro más bajo de toda la región: 0,08 por ciento.

La posición argentina en el marco regional

Argentina mantiene una fuerte brecha inflacionaria con los países del tramo intermedio y del tramo bajo de la tabla. Mientras que la mayoría de las economías relevadas acumuló subas de precios de un dígito en el semestre, la Argentina registró un incremento de 16,80%, más de tres veces superior al de Bolivia, el país que encabezó el grupo intermedio.

El dato positivo, de acuerdo con la información difundida por el Indec, es que la desaceleración de la inflación mensual fue un factor que caracterizó buena parte del primer semestre en el país. En junio, el índice de precios al consumidor marcó una suba de 1,9%, el nivel más bajo en diez meses y una baja de 0,2 puntos porcentuales respecto de mayo, cuando el índice había sido de 2,1 por ciento.

Pese a esa tendencia, el relevamiento de los organismos oficiales de estadística de la región confirmó que, más allá de la moderación observada mes a mes, la Argentina continuó ubicada entre los países con mayor inflación acumulada de América Latina durante el primer semestre de 2026.