Georgieva destacó los avances económicos de Argentina, pero pidió más crédito para impulsar empleo y consumo

Kristalina Georgieva destacó los avances económicos de la Argentina durante su visita oficial al país, aunque remarcó que el principal desafío será lograr que el crecimiento alcance a más sectores de la economía.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) afirmó que será necesario ampliar el acceso al crédito para las pequeñas empresas y las familias con el objetivo de generar empleo y fortalecer el consumo interno.

En una exposición y posterior rueda de prensa, la titular del organismo elogió los resultados obtenidos por el Gobierno en materia de estabilidad macroeconómica y financiera, al tiempo que señaló que todavía quedan desafíos estructurales para consolidar la recuperación.

Las declaraciones se produjeron en un momento clave para el programa vigente entre la Argentina y el FMI, mientras el organismo sigue de cerca el cumplimiento de las metas vinculadas con las reservas internacionales, el equilibrio fiscal y la continuidad de las reformas comprometidas.

Elogios a la estabilidad macroeconómica

Georgieva recordó que, tiempo atrás, las principales dudas giraban en torno a la capacidad del país para afrontar sus compromisos financieros, pero consideró que el escenario cambió de manera significativa.

Según expresó, la Argentina se encuentra hoy "en una posición mucho más sólida", producto de la perseverancia en la implementación del programa económico. En ese sentido, destacó que el país alcanzó una situación fiscal con superávit y redujo la inflación desde niveles cercanos al 250% anual hasta alrededor del 30%.

La directora gerente también puso de relieve el fortalecimiento de las reservas internacionales y aseguró que el Gobierno superó los objetivos previstos en el programa acordado con el organismo. A su entender, esa mejora permitió aliviar las presiones sobre el frente externo y recuperar la confianza de los mercados.

Inversiones y acceso al financiamiento

Entre los aspectos positivos mencionados, Georgieva señaló que el regreso de la confianza se refleja en la posibilidad de que provincias y empresas privadas vuelvan a acceder al financiamiento internacional en mejores condiciones.

Asimismo, destacó las emisiones de deuda en moneda extranjera realizadas por el Tesoro y las perspectivas de inversión asociadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que, según indicó, proyecta iniciativas por unos US$45.000 millones.

Sin embargo, advirtió que el dinamismo económico continúa concentrado en sectores específicos, como el petróleo, el gas, la minería y el agro, por lo que consideró necesario ampliar el alcance del crecimiento hacia otras actividades.

Hola from Buenos Aires! 🇦🇷 Looking forward to engaging with people across Argentina and learning more about the country’s opportunities and ambitions. From innovation to energy, Argentina has tremendous potential to drive growth, create jobs, and build a more prosperous future. pic.twitter.com/I9xWXXS4iN — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) July 27, 2026

El desafío de generar empleo

La titular del FMI sostuvo que el siguiente paso consiste en mejorar las condiciones financieras para que pequeñas empresas y familias puedan acceder a créditos. "Hay que crear puestos de trabajo y elevar el consumo", planteó al explicar que una mayor inclusión financiera permitiría distribuir con mayor amplitud los beneficios del crecimiento económico.

Durante su exposición también hizo referencia a la experiencia de Bulgaria, su país de origen, al recordar el proceso de transformación económica que atravesó en la década de 1990 tras una hiperinflación que llegó al 8.000%. Señaló que, pese a las dificultades iniciales, ese proceso derivó en estabilidad macroeconómica y posteriormente permitió la incorporación del país a la Unión Europea y al euro.

Reservas, mercado laboral y agenda en Buenos Aires

En otro tramo de sus declaraciones, Georgieva aseguró que el FMI no considera necesario que la Argentina solicite un nuevo préstamo al organismo, al destacar la determinación oficial de continuar acumulando reservas internacionales.

No obstante, manifestó preocupación por el incremento de la informalidad laboral, aunque valoró las reformas impulsadas en el mercado de trabajo. Además, expresó que el país "podría estar en el buen camino para unirse al club de los países emergentes".

La visita oficial comenzó este domingo con un mensaje publicado en sus redes sociales. "¡Hola desde Buenos Aires! Con ganas de interactuar con personas de toda Argentina y aprender más sobre las oportunidades y ambiciones del país", escribió la funcionaria.

En esa misma publicación sostuvo que la Argentina "tiene un potencial tremendo para impulsar el crecimiento, crear empleos y construir un futuro más próspero", especialmente a partir del desarrollo de sectores como la innovación y la energía. Durante su estadía mantendrá reuniones con funcionarios nacionales, empresarios y representantes de distintos sectores de la actividad económica.