Las ventas de autos 0 Km se encaminan a cerrar julio 30% por debajo de su nivel de mismo mes del año pasado

A pocas horas del cierre del mes, el mercado automotor argentino se encamina a repetir un nivel de patentamientos similar al que mostró junio, en torno a los 45.000 autos 0 km.

Así lo proyectan desde las automotrices nacionales, que pese a esperar una recuperación que todavía no se ve reflejada en números superiores a las 50.000 unidades, trazan un escenario de mejora constante en los últimos tres meses.

Con ese resultado proyectado, el mes caería entre un 28 y un 30% respecto a julio de 2025, pero con dos salvedades que hacer, y que tienen que ver con el escenario de la comparación. Por un lado, este año hubo feriado puente en el 9 de julio, con lo que hubo tres días menos de actividad en la red de concesionarios.

Por el otro, la referencia interanual más difícil de igualar, ya que julio de 2025 fue el mejor período del año pasado después del habitual liderazgo que suele tener enero, cuando confluyen patentamientos del último mes del año anterior y las ventas propias del inicio de año y el cambio de modelo de los autos 0 km.

En el inicio del segundo semestre del año pasado se registraron 62.123 operaciones, con una suba del 44% interanual y del 18% respecto a junio. Este año, si se mantienen la velocidad actual, habrá una caída del 30% interanual y una del 17% intermensual. Casi podría decirse que julio 2026 será muy parecido a julio 2024, cuando se patentaron 43.000 unidades, en el que fue el primer mes de recuperación del mercado tras el difícil comienzo de año.

Sin embargo, “digerir” una caída de ventas del 30% respecto a la referencia del año anterior no es fácil para las automotrices, que aprecian la mejora sobre el segundo semestre de 2025, pero ven cada vez más complicado alcanzar las 612.000 unidades anuales cuando termine este ejercicio.

Tendencia en marcas y modelos

Entre las marcas, el liderazgo de Toyota en el mes vuelve a mostrarse sólido, y si bien dos días después de cerrar junio, Volkswagen había recuperado la primera posición en el acumulado del año por tan solo 270 unidades, en julio parece todo dado para que la marca de origen japonés se consolide en la primera posición con más fuerza.

A tres días del final del mes, la diferencia es de 5.600 unidades contra 3.900, lo que le permite a Toyota también despegar en el acumulado del año con 44.400 contra 42.970 unidades. Fiat sigue siendo la tercera fuerza, pero muy amenazada por Ford, ya que suman parcialmente 3.054 y 3.031 patentamientos respectivamente.

El quinto vuelve a ser Chevrolet, que suma 2.635 automóviles, y nuevamente se abre una brecha al resto, que están encabezadas por Renault con 1.735, Peugeot con 1.217, Citroën 1.100 y Mercedes-Benz con 1.017 unidades.

En la evaluación de los modelos más vendidos de julio, el liderazgo lo mantiene la pickup Toyota Hilux con 2.252 matriculaciones, seguida por otra camioneta, la Ford Ranger, que alcanzó provisionalmente ese puesto con 1.251 unidades.

Luego viene el mejor SUV, nuevamente la Ford Territory, con 1.133, cuarto el mejor autos de pasajeros, el Fiat Cronos con 1.127, y recién en quinto lugar el mejor auto importado desde Brasil, el Toyota Yaris Cross, que parcialmente tiene 1.040 autos patentados al 27 de julio.

Los diez modelos que más se están vendiendo mejor este mes se completan con el sexto puesto del Volkswagen Tera y 914 unidades, casi empatado con el modelo que ocupa la séptima plaza, la pickup Volkswagen Amarok con 911 ventas. En octavo lugar aparece el Toyota Yaris con 890 unidades, en noveno lugar está el Chevrolet Tracker, mejor SUV nacional, con 676 matrículas, y el top 10 se cierra con Chevrolet Onix, que suma en el corte previo a fin de mes, con 667 automóviles entregados.

Infobae