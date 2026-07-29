Caputo sale a buscar más de USD 1.300 millones y prueba un nuevo instrumento para seducir al mercado

Este miércoles será una jornada clave para el ministro de Economía, Luis Caputo. En la licitación quincenal de deuda, la Secretaría de Finanzas saldrá a buscar USD 1.351 millones con el Bonar 2029 (AO29) a la par de renovar y extender los vencimientos por 8,5 billones de pesos. En esta ocasión se suma una novedad: un bono dual diseñado para quienes desean mantener exposición en pesos y, al mismo tiempo, contar con cobertura frente al tipo de cambio oficial.

El menú de instrumentos para la subasta de hoy incluye opciones a tasa fija, bonos Cer/Tamar, títulos dólar linked, el hard dollar AO29 y la incorporación del bono dual, que ajusta por la tasa mayorista para plazos fijos de más de $1.000 millones -Tamar- o por dólar linked. Este último instrumento, un cupón cero con vencimiento el 28 de enero de 2028, se diseñó para pagar el mayor rendimiento entre ambos mecanismos de ajuste. Según PPI, el equipo de Finanzas busca con esta herramienta no solo testear el apetito de los inversores por nuevas alternativas de cobertura, sino también extender el plazo promedio de la deuda en moneda local, en especial ante los compromisos que se concentran en el año electoral de 2027.

Actualmente, el bono de referencia más cercano para valorar el nuevo dual es el Boncer TZX28, que rinde cerca de 8%, mientras que un dólar linked de duración similar ofrece 8,9%, una diferencia de 90 puntos básicos que el mercado asigna al riesgo de una posible brecha cambiaria después de las elecciones presidenciales. El carácter dual del nuevo bono intenta captar la atención de aquellos inversores que priorizan la doble cobertura ante la inestabilidad cambiaria, sin renunciar a la exposición en moneda local.

La oferta de este nuevo instrumento se da luego de que la semana pasada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que es “una posibilidad” que el dólar llegue a $ 1.800 en los próximos meses. Más tarde, el funcionario nacional aclaró que se refería a octubre de 2027. Cabe destacar que desde enero, el tipo de cambio mayorista se mantiene -con variaciones- en torno a 1.500 pesos.

Ignacio Morales, director de inversiones de Wise Capital, consideró que los comentarios de Ravier sobre la posibilidad de un dólar oficial en $1.800 no tendrían un impacto determinante en la licitación. Morales sostuvo que, si bien el mercado prestó atención a esas declaraciones, el Gobierno probablemente esperará consolidar la desinflación antes de convalidar una suba brusca del tipo de cambio.

Además, proyectó que los instrumentos dólar linked, especialmente la Lelink de septiembre y el nuevo bono dual, recibirán buena demanda. “Creemos que los inversores van a aceptar alargar duration a cambio de contar con esa doble cobertura”, afirmó. Esta preferencia se vincula con la búsqueda de protección ante escenarios de volatilidad y el deseo de asegurar cobertura tanto frente a la inflación como frente a movimientos cambiarios.

Tasa sobre todo

El informe que este mipércoles publicó Infobae indica que otro test estará en la colocación del AO29 con el que se busca 1.351 millones de dólares. El cronograma oficial prevé que, si no se reúne la suma buscada en la primera instancia de la licitación, el jueves se abrirá una segunda vuelta donde se podrá colocar hasta USD 150 millones adicionales del AO29. Esta secuencia responde a la necesidad de completar el objetivo de USD 2.000 millones para este instrumento.

La estrategia quedó en evidencia durante última la licitación. En esa ocasión, Finanzas recibió ofertas por USD 985 millones en la primera vuelta, pero adjudicó solo USD 470 millones, con el objetivo de mantener la Tasa Nominal Anual (TNA) por debajo del 8 por ciento. En la segunda vuelta, de USD 260 millones ofertados, solo incorporó 150 millones de dólares. Este comportamiento confirmó que la prioridad del Ministerio no se enfocó en captar la mayor cantidad posible de dólares, sino en preservar la tasa, restringiendo el volumen adjudicado para evitar un costo mayor de financiamiento.

En el segmento hard dollar, Nicolás Capella, Sales Trader de Invertir en Bolsa, anticipó que la licitación del AO29 probablemente se defina en valores cercanos al 8% en el mercado secundario y estimó que el monto adjudicado podría ubicarse entre USD 300 millones y USD 500 millones sumando ambas rondas. Capella señaló que un dato negativo para el clima de negocios es la caída del Índice de Confianza en el gobierno medido por la Universidad Torcuato Di Tella, que retrocedió más de 6% respecto al mes anterior y se ubicó en el menor registro de la gestión de Javier Milei. El mercado utiliza este índice como termómetro electoral y de expectativas políticas.

En ese contexto, los inversores observan con atención el clima político y las expectativas sobre la política cambiaria, acentuadas por la caída en la confianza medida por la Universidad Di Tella. La aparición del bono dual introduce una opción para quienes buscan cobertura frente a posibles saltos del tipo de cambio, sin abandonar la renta en pesos.

La definición de la licitación del Bonar 2029 y el debut del bono dual ajustable por Tamar/dólar linked marcan un nuevo capítulo en la estrategia financiera del Gobierno, que busca equilibrar la necesidad de fondos frescos con la administración de riesgos y la extensión de plazos. El resultado servirá para medir la confianza de los inversores en la hoja de ruta de Caputo y el margen de maniobra de Finanzas ante un escenario de alta sensibilidad.