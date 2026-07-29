Entre Ríos fortalece vínculos con Argelia para ampliar oportunidades comerciales

En la Casa de Entre Ríos se llevó a cabo una reunión de trabajo con el embajador de Argelia en Argentina, Lotfi Sebouai, de la que participaron el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, miembros de la Cámara de Comercio Argentino Árabe, junto a autoridades provinciales y representantes de gobiernos locales. El encuentro tuvo como eje el fortalecimiento de las relaciones y la generación de nuevas oportunidades de cooperación e intercambio comercial.

Durante el encuentro se abordaron distintos temas de interés común, entre ellos la promoción de inversiones, el desarrollo de misiones comerciales, el intercambio entre empresarios y la participación en ferias y eventos económicos internacionales, con el objetivo de consolidar nuevos vínculos entre Entre Ríos y Argelia.

En la actividad participaron Jorge Zambón y Javier Mendelovich, intendentes de San Salvador y de General Campos, quienes impulsaron de manera conjunta esta agenda de trabajo en representación de un departamento con una marcada identidad productiva. La presencia de ambos mandatarios puso de manifiesto el compromiso de los gobiernos locales para gestionar, de forma articulada, nuevas oportunidades de desarrollo para una de las principales regiones arroceras de la provincia.

En ese marco, se destacó el potencial de Entre Ríos como provincia productora y exportadora, con una matriz diversificada que encuentra en el mercado argelino una oportunidad para ampliar el destino de productos estratégicos como el arroz, los cítricos, los cereales, la ganadería, la avicultura y la forestoindustria.

El director General de Relaciones Institucionales, Leandro Jacobi, coincidió que este tipo de encuentros refuerzan la estrategia de inserción internacional de Entre Ríos, procurando la apertura de mercados, la cooperación institucional y la generación de herramientas que contribuyan al crecimiento del sector productivo y al desarrollo de las economías regionales.