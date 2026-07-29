La Unión Europea vuelve a comprar productos avícolas frescos de la Argentina

La Argentina logró un importante avance para su comercio exterior con la reapertura del mercado de la Unión Europea para la exportación de carne fresca aviar. La decisión fue oficializada mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2026/1813, publicado este martes en el Diario Oficial del bloque, que reconoce la recuperación del estatus sanitario del país como libre de influenza aviar altamente patógena (IAAP).

La habilitación permitirá reanudar los envíos de carne aviar y productos aviares frescos a partir del 17 de agosto de 2026, luego de que el país recuperara su condición sanitaria en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Para el director ejecutivo del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA), Carlos Sinesi, la decisión pone fin a un proceso que se vio demorado por la aparición de un nuevo foco de la enfermedad. “El año pasado tuvimos el segundo brote de influenza aviar y, a partir de ese momento, se cerraron las exportaciones a la Unión Europea de carne fresca, permitiéndonos exclusivamente el envío de preparaciones o productos cocidos“, recordó. Además, explicó que, aunque Bruselas había previsto reabrir el mercado el 1° de marzo de este año, “lamentablemente el 19 de febrero tuvimos otro brote de influenza aviar, por lo cual no pudimos aprovechar ese primero de marzo para reabrir el mercado“.

Desde la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca destacaron que el resultado es fruto del trabajo coordinado entre el SENASA, la propia cartera agropecuaria, la Cancillería y toda la cadena avícola. También fueron determinantes las gestiones realizadas durante los últimos meses ante las autoridades comunitarias. En ese sentido, Sinesi precisó que, una vez controlado el tercer brote, se retomaron las negociaciones con la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria (DG Santé) de la Comisión Europea. “La DG Santé aceptó que todo lo que se había hecho estaba bien a través del informe del Senasa y se publicó hoy en el Diario Oficial de la Unión Europea la reapertura del mercado“, afirmó, al tiempo que recordó que la medida comenzará a regir una vez cumplidos los 20 días establecidos por la normativa europea.

La reapertura adquiere especial relevancia en el contexto de la entrada en vigencia del Acuerdo Mercosur-Unión Europea, ya que permitirá a la Argentina aprovechar plenamente la cuota preferencial prevista para la carne aviar. En 2025, las exportaciones al bloque superaron los USD 14 millones, un 32 % más que en 2024, impulsadas por los envíos de aves enteras, trozos y despojos comestibles congelados. Sobre este punto, Sinesi destacó que el acuerdo "cuenta con una cuota de 20.000 toneladas, 10.000 con hueso y 10.000 sin hueso, y podremos aprovechar también la baja del derecho de importación“. Asimismo, indicó que las exportaciones a la Unión Europea alcanzaron alrededor de 9.500 toneladas en 2024 y 11.500 toneladas en 2025, por lo que el sector espera recuperar rápidamente el flujo de envíos de carne fresca.

El directivo de CEPA también resaltó que la decisión europea llega pocos días después de la reapertura del mercado del Reino Unido. "Es una buena noticia la de la Unión Europea, sumada a la reapertura también del Reino Unido, que se produjo hace diez días“, señaló. En esa línea, expresó su expectativa de que el sector pueda normalizar por completo su comercio internacional durante los próximos meses: "Esperamos tener un segundo semestre con todos los mercados abiertos“, afirmó. Según explicó, Corea del Sur podría rehabilitar las importaciones a comienzos de agosto, mientras que solo restaría la reapertura de China, un proceso que, a diferencia de los anteriores, ”depende de una decisión política y no técnica“.