Qué dejó el paso de Kristalina Georgieva por Vaca Muerta, un pedido personal de la directora del FMI

La directora gerenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, llegó este martes por la mañana a Neuquén para conocer de primera mano el funcionamiento de Vaca Muerta. En una visita fugaz, la funcionaria llegó a este ciudad acompañada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y se trasladó en helicóptero hasta la base de Loma Campana, el mayor desarrollo de shale oil de la petrolera bajo control estatal.

Georgieva arribó pasadas las 9.15 al Aeropuerto Juan Domingo Perón en un avión Learjet 60 de la Fuerza Aérea Argentina junto a su comitiva y el titular del Palacio de Hacienda. El lugar ya se había alistado con un fuerte operativo de seguridad para evitar las protestas que los días previos habían convocado partidos de izquierda y que finalmente fueron desactivadas.

Su llegada se dio posterior a una serie de actividades que la titular del FMI había protagonizado este lunes en Buenos Aires con el presidente Javier Milei, miembros de su gabinete y empresarios del círculo rojo.

Toda la visita a Neuquén transcurrió bajo un estricto hermetismo. Fuentes cercanas a la Casa Rosada indicaron a EconoJournal que el viaje fue organizado a pedido exclusivo de Georgieva, quien había solicitado a funcionarios de Milei que quería conocer Vaca Muerta personalmente, publicó EconoJournal.

"Vaca Muerta despierta una atención a nivel internacional que muchas veces no dimensionamos en Argentina", resaltó una allegado a Presidencia de la Nación, que luego señaló que la titular del FMI argumentó que la formación neuquina tomó una mayor relevancia con el arribo de empresas internacionales, como Continental Resources y con el potencial inversor del RIGI.

"El proyecto argentino escaló en la discusión internacional, especialmente con la guerra en Medio Oriente", agregó la misma fuente. Del lado del gobierno, el pedido de Georgieva fue tomado como una ratificación al rumbo económico de Milei. "Quedó claro con esto que Argentina no necesita otro préstamo, que logró bajar la inflación y que el camino es por acá. El gobierno está apostando al desarrollo de los recursos naturales y el mundo está ávido de que eso suceda", sostuvo la directora del FMI.

Georgieva ya venía de dar un fuerte respaldo político en la conferencia que brindó este lunes en la Casa Rosada, donde elogió las medidas económicas de Milei y afirmó que “hay una gran promesa para Argentina”.

Reunión con Figueroa

Tras descender del avión, la funcionaria del FMI se dirigió a un salón VIP del aeropuerto. Allí la esperaba el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien le dio la bienvenida a la provincia. Fuentes oficiales indicaron a EconoJournal que el mandatario la saludó protocolarmente y le explicó el trabajo que está haciendo la provincia «especialmente en materia de sustentabilidad social» para Vaca Muerta.

Además, estuvieron presentes el ministro de Economía de Neuquén, Guillermo Koenig, y la senadora nacional de La Libertad Avanza, Nadia Márquez.

Minutos después, Georgieva se dirigió en helicóptero hacia la base operativa de YPF en Loma Campana. Marín hizo de anfitrión de la visita y aprovechó también para referirse al potencial del sector y a los grandes proyectos de exportación en puerta, como el Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y el Argentina LNG.

Luego, la directiva participó de una recorrida por el equipo de perforación DLS 17, donde mantuvo contacto con referentes de empresas de servicios locales e internacionales que operan en la cuenca, entre ellas TSB y MARBAR, dedicadas a servicios petroleros, y SLB y DLS, especializadas en perforación y terminación.

Desde YPF consignaron que la titular del FMI dialogó también con trabajadores que desarrollan sus tareas diariamente en Vaca Muerta. “Fue un orgullo recibir a Kristalina Georgieva y a todo su equipo en Loma Campana, el yacimiento más importante de YPF. Su visita fue una oportunidad única para mostrarle de primera mano la transformación que estamos impulsando en la compañía y el enorme potencial que tiene la Argentina para convertirse en un exportador global de energía», afirmó Marín.

Pasadas las 12.30, el mismo helicóptero que había llevado a la comitiva del FMI a Loma Campana, emprendió su regreso hacia el aeropuerto neuquino. Finalmente, pasadas las 14, Georgieva y Caputo retornaron a Buenos Aires en el mismo jet de la Fuerza Área Argentina.

El optimismo del FMI

Una de las claves de la agenda de Georgieva en Neuquén tuvo que ver con las intenciones del Ejecutivo nacional y la cartera de Economía de generar una buena oportunidad para reforzar la confianza con el FMI, apuntalándola en el gran motor económico y generador de divisas del país.

Justamente, en relación al potencial hidrocarburífero de la Argentina y la atracción de capitales, Georgieva había anticipado el optimismo del organismo internacional sobre los desarrollos que luego iría a supervisar en el terreno: “Vemos buenas proyecciones de inversión. El marco del RIGI ha llevado a US$ 45.000 millones de inversión a futuro y esto se traduce en un dinamismo de la economía argentina que hoy se concentra mayormente en el gas, el petróleo, la minería y el campo”, sostuvo la funcionaria el lunes durante la conferencia que brindó en Casa Rosada.

El motor de la economía y las cifras que entusiasman al FMI

Las cifras operativas que arroja Vaca Muerta son un índice que respalda el entusiasmo del Gabinete nacional y del mismo FMI. En materia de exportaciones, se estima que en 2026 la balanza energética podría arrojar uno US$ 14.000 millones positivos.

Durante junio, la formación no convencional volvió a marcar un nuevo récord histórico en la producción de crudo con 648.114 barriles diarios, lo que representa un salto del 30,48% en comparación con junio de 2025. En el segmento del gas, la actividad reportó 118,64 millones de metros cúbicos diarios (Mmm³/d).

Este empuje productivo se tradujo de forma directa en la balanza comercial: el valor de las exportaciones acumuladas entre enero y junio de 2026 mostró un crecimiento del 48% en comparación con el mismo período del año previo. Con estos indicadores sobre la mesa, el Ejecutivo confía en que el flujo de dólares de la Cuenca Neuquina se consolidará como el pilar fundamental para sostener el esquema macroeconómico y saldar los compromisos internacionales en los próximos años.