Ante empresarios, Sturzenegger habló de economía, reformas legislativas y prometió beneficios para Entre Ríos

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado de la Nación, Federico Sturzenegger, disertó este jueves en Paraná. Lo hizo ante empresarios y funcionarios políticos, en el Foro Anual del Consejo Empresario de Entre Ríos.

El ministro expuso bajo el eje temático “la economía de Javier Milei”. Es Licenciado en Economía. Fue presidente del Banco Central, presidente del Banco Ciudad, diputado nacional, autor de diversos libros y recibió el premio Konex por sus aportes a la teoría económica.

Admitió que pretende, de acá a unos años, que los empresarios no necesiten convocar a un funcionario político para hablar de economía. “Ojalá puedan estar hablando de los mercados, de las nuevas oportunidades, nuevas tecnologías. Y que sea un escenario estable. Si eso pasa, hicimos bien nuestro trabajo”, dijo.

De inmediato se metió de lleno en la temática a desarrollar. Sostuvo que el presidente Javier Milei “es como un trípode, tiene tres ideas centrales”:

El equilibrio fiscal. “Eso garantiza un marco de estabilidad. Además entendemos que el Estado hace muchas cosas inútiles. Cuando uno reduce el gasto público, es un peso menos que pedís a sector privado que financie. Por eso Milei bajó el gasto un 30%. La inflación fue el impuesto más importante que pudimos bajar. El fin último de bajar el gasto público es sacar el pie de encima al sector privado”.

La libertad económica. “La gesta del hombre y mujer común, del empresario está en los obstáculos que pone el Estado y no el mercado. El que quiso regular pensó en hacer el bien, pero es muy naif. Muchas de las regulaciones es alguien que dice voy a usar el Estado para que cree una regulación que me beneficie”.

Respeto a la propiedad. “El equilibrio fiscal es central para esto. La desregulación también así será más pleno el derecho de propiedad”.

“Este es el marco del que hablamos al principio, estable. Nos llevará 10, 15, 20 o 40 años. Los resultados ya los conocen, la inflación bajó, la pobreza bajó, el riesgo país bajó. La economía creció casi 10% desde diciembre de 2023 a mayo de 2026”, consideró.

En medio de la argumentación sobre el “trípode” de ideas, anunció que desde mañana se reglamentará la exportación por correo postal. Y remarcó que se habilitaron las líneas aéreas de bajo porte para que puedan llegar aviones pequeños a todos lados.

Sturzenegger dijo que “las exportaciones están creciendo 6 veces más rápido que el producto”. “Es la primera vez en nuestra vida adulta que vivimos un proceso de crecimiento liderado por exportaciones. Los procesos de crecimiento que funcionaron fueron el de China, Japón, Alemania, todos liderados por exportaciones. Las exportaciones son infinitas para nosotros, no vamos a un mercado que se agota rápidamente”.

En esa línea de razonamiento, pronosticó que “el peso relativo al dólar será una moneda que seguirá fortaleciéndose”. “El crecimiento de Argentina que se abre al mundo, es del interior. Estimamos que entre 1 millón y medio y 2 millones se irán a Neuquén en los próximos 30 años; un millón a San Juan y Catamarca; otro tanto a Salta y Jujuy. Cuatro millones de personas van a dejar el conurbano. Es una reversión del proceso que en la segunda mitad del siglo XX se trasladaron a provincia de Buenos Aires. Volverán por el despertar económico”.

El Congreso “más reformista”

“A Entre Ríos le tocará lo suyo en eso”, anunció. “La Mesopotamia, Entre Ríos y Corrientes tendrán migración a estos lugares”.

Además, mencionó que todo ocurre en el marco del “Congreso más reformista dela historia”, con “reforma laboral; ley de glaciares (Chile exporta millones de dólares en minerales de las mismas montañas nuestras ¿cómo podemos prohibirnos el desarrollo de esta riqueza?); el tratado con la Unión Europea (hicimos un cambio en la fiscalización de semillas), desregulamos el mercado de capitales; infraestructura y navegación; tratado con Estados Unidos; ley de propiedad privada; ley de sociedades”.

Mercado de capitales. El ministro señaló que “todas las emisiones por debajo de los 140 millones de dólares (de acciones, obligación negociable, fideicomiso) no necesitan autorización de la Comisión Nacional de Valores (CNV)”. “Olvídense de los bancos, vayan al mercado de capitales y fíjense qué instrumentos, qué opciones y combinaciones. Te olvidas del Estado. Además vamos a hacer un sistema privado de prendas. Vamos a hacer que el sector privado pueda registrar prendas. La liberación del mercado de capitales es una invitación a la invención”.

Infraestructura. Propuso pensar en Entre Ríos y la libre navegación de los ríos. “Estamos mandando un proyecto para libre navegación de cabotajes. Le entregamos la flota fluvial a Paraguay que tiene la tercera más grande del mundo en nuestros ríos. esto lo necesita Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, Salta. Este será un proyecto transformador. Me acaban de mandar el proyecto de liberación del mercado de prácticos, arrancamos con licitación de las rutas. Mejoramos transporte de cargas y tendremos avances significativos y un gran cambio en la navegación”.

Tratado con la Unión Europea y Estado Unidos. “La historia que hicieron los entrerrianos con la miel es una cosa de locos. Cuando vas a exportar, Europa te pide un certificado de origen, donde se produjo. A esos certificados los entregan las Cámaras, pero Europa habla de un autocertificado, como una declaración jurada. Nuestro secretario de Comercio preparó ese certificado online en la web y lo tuvo listo el día que el tratado entró en vigencia. Entonces en Uruguay y Brasil estaban yendo con el papelito a la Cámara, para cuando se avivaron, nuestros productores habían copado el 100% del cupo. Después lo hicieron los arroceros. Y huevos. Cuestionó las ‘trabas del INTI’ para este tipo de certificados. El gobierno facilitó lo que debía, que era el certificado electrónico, sacó el pie de encima y la combinación nos dio este resultado fantástico”. Se refirió además al tratado con Estados Unidos. “Miren cómo fue este tratado porque Estados Unidos nos puso aranceles. Lo que negociamos en febrero fue de otro mundo. A nosotros nos pusieron un máximo que era el mínimo de los otros. Después hubo un tema con eso. La Corte Suprema no se lo permitió y luego encontraron otro mecanismo”.

Propiedad privada. “Lo mismo que glaciares hizo con la minería, teníamos prohibición para inversiones. Básicamente haremos algo que está en la Constitución. Acá hay muchos con abuelos Europeos ¿y para qué vinieron a Argentina? ¿Ahora tenemos miedo de que venga alguien a invertir en riego? Empresarios que invierten en celulosa necesitan hectáreas. la ley actual impide el desarrollo de la industria forestal y Entre Ríos, Corrientes y Misiones lo pueden tener. Es una ley que libera al sector privado pero restringe más a los estados soberanos. Si una empresa con participación estatal necesita autorización de Nación y Provincia. Se necesita esa doble voz cuando hay participación de un Estado nacional. Para todo lo que es privado, estamos abiertos”.

¿Por qué lo hacemos?

Para cerrar, citó la película Viaje al centro de la tierra. “Deja de girar el centro de la tierra, tienen que mandar una nave para hacer que gire porque si no, muere. Toda una misión entra en la nave, alguien plantea que si fallan miles de personas morirán. Un francés le contesta que no está para salvar tantas personas sino a su mujer y su hija. ¿Para qué estamos acá? Para que nuestros hijos no se quieran ir más de este lugar”, cerró.