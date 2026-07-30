Desafíos y perspectivas: Bulat analizó variables económicas de cara al segundo semestre

Santiago Bulat fue el segundo expositor del XIX Foro del Consejo Empresario de Entre Ríos. Disertó este jueves, en el XIX Foro Anual del Consejo Empresario de Entre Ríos sobre los “desafíos y perspectivas del segundo semestre”.

Bulat es Licenciado en economía por la Universidad de Buenos Aires. Magister en finanzas Corporativas por la Universidad del CEMA. Magister en Desarrollo Económico en la Universidad de Sussex, UK. Es socio de la consultora Invecq y economista jefe del grupo IDEA. Ganador del premio ADEBA 2020 por la creación de una plataforma de inclusión financiera. También es columnista económico en La Nación.

Aseguró que el Gobierno tiene un “trilema”, que es el “ordenador de la economía local”. “Tiene todos los objetivos que tiene el gobierno: crecer, bajar la inflación, acumular reservas. Todo a la vez a veces tiene sus trabas”, introdujo.

Para entrar en el planteo, Bulat habló del “contexto internacional”. Señaló que el “dólar comenzó a depreciarse desde que ganó Donald Trump y eso tiene impacto en las monedas de economías emergentes. Luego esa tendencia se frenó, el valor del dólar se calmó y comenzó a elevarse, no a los niveles que estaba. Esto hará que las monedas como la de Brasil y Argentina dejen de apreciarse tanto”. Sumó que el riesgo país comenzó a bajar en toda la región. “La plata vuelve a entrar en los mercados emergentes y es una buena noticia”. Añadió que mejoran los commodities del agro.

Programa económico

“El Gobierno se puso objetivos muy fuertes. Pensando en el segundo semestre, si querés seguir acumulando reservas, te vas a un tipo de cambio muy alto. Eso puede ayudar a algunas actividades. Pero en general juega en contra con baja de inflación. Hay una tensión ahí. ¿Y dónde está la llave? Que la cuenta financiera esté abierta, el riesgo país debe mantenerse a los niveles actuales. No necesito acumular una locura de reservas, pero si el mercado no se abre, la acumulación deberá ser mayor y llevará a un cambio alto”, explicó.

Señaló que se ajustaron gastos públicos. “Hubo un ajuste de gasto muy fuerte, no se puede más. Ahora deben crecer los ingresos. Y los sectores que están más atrás deben comenzar a crecer y están muy rezagados”.

El punto central del “trilema”: las reservas

“El Gobierno agarró un Banco Central completamente quebrado. Compraba reservas, deja de comprar y paga vencimientos. En 2025 el FMI nos ayuda y seguimos acumulando reservas, se pierden en las elecciones y ahora estamos en proceso de compra virtuoso. Si miro lo que me dio el fondo y lo considero como mío, estoy bastante positivo, pero si hago de cuenta que no me dio nada y miro lo nuestro, seguimos negativos. Ahora el Gobierno está cambiando la lógica de cómo encarará la elección de 2027, a diferencia de cómo encaró la de 2025”.

Evaluó las bandas y la evolución del valor del dólar. “Esto es un mercado de flujos. Nos preguntamos ¿Cómo hizo Mauricio Macri para tener un dólar barato? Había inversores externos. Se atrasa Alberto Fernández. El gobierno de Javier Milei arranca con un dólar oficial a 2800, se atrasa y ahora vamos abajo. Mientras haya fondos de afuera entrando, vamos bien”.

“Las exportaciones crecen igual aunque el tipo de cambio no sea atractivo. Pero hay otro fenómeno: todos los que importaron el año pasado mucho, no vuelven a importar. Está cambiando la balanza comercial. Uno de los puntos centrales del programa es que crezcan los préstamos en pesos. Están muertos desde julio de 2025. Reemplaza el crédito en dólares. Otro punto es el riesgo país. Hace menos de un año, el tipo de cambio tocó el techo de la banda. Ahora tenemos tipo de cambio calmo, con riesgo país bajo. Hay partes de estabilidad cambiaria. Argentina fue uno de los países que más bajó su riesgo país”.

De inmediato introdujo el tema “tasas de interés”. “Pero el problema son los préstamos personales y tarjetas de crédito. Nos quedamos con un problema de morosidad. Eso generó morosidad en las empresas y vuele para las personas. La buena noticia es que creo que en julio será el pico de esto”.

Añadió la variable inflación. “El gobierno de Javier Milei agarró una economía con mucha distorsión de precios relativos. Lo primero que hay que hacer es corregir los precios. Hay chances de que la inflación siga bajando”.

Por último, analizó la actividad económica. “A diciembre creció la economía pero está más chata de lo que se esperaba. La economía está partida, dividida. En el mismo país estamos jugando a velocidades distintas”, subrayó y mencionó cómo van los principales sectores. “Los ganadores no están traccionando el nivel de empleo, y los salarios”, sostuvo y refirió en el mismo sentido al consumo. Consideró que la economía seguirá creciendo, pero a distintas velocidades.