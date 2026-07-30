La inversión privada cayó un 7,6% durante el primer semestre: lleva 8 meses consecutivos de caída

La inversión sumó su octava caída interanual consecutiva en junio, y se hundió 7,6% en el primer semestre, respecto del mismo período de 2025. Los especialistas no avizoran para la segunda mitad del año señales claras de recuperación sostenida y advierten que el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y el Súper RIGI son insuficientes para que el potencial rebote se expanda en toda la economía.

El dato mencionado se desprende de la habitual estimación de Orlando Ferreres & Asociados. El índice de Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM) de la consultora fue 6,2% inferior al de hace un año y, en términos mensuales, el referencial se contrajo 0,4%, por lo cual se mantiene en una dinámica de "serrucho", alternando rebotes alcistas y repliegues.

Respecto de junio de 2025, los peores números se observaron en el segmento de equipos durables de producción. En los nacionales el declive fue del 9,5%, mientras que entre los importados la cifra marcó un "rojo" de 12,7%, publicó Ámbito.