Los trabajadores de Cotapa concretaron el primer pago para la compra definitiva de la histórica planta

La Cooperativa de Trabajo Cotapa Ltda. concretó este martes el primer pago de 400 millones de pesos correspondiente a la adquisición de los bienes de la ex Cotapa S.A., un paso histórico que consolida el proceso de recuperación de la empresa por parte de sus trabajadores.

La transferencia fue realizada antes del plazo de diez días hábiles otorgado por la Justicia, reflejando el compromiso y el esfuerzo de sus asociados para avanzar con el cumplimiento del acuerdo homologado en el expediente judicial, informó APF Digital.

Con este desembolso inicial, los bienes pasan oficialmente a integrar el patrimonio de la Cooperativa de Trabajo Cotapa Ltda. A partir de ahora, resta completar el plan de pago acordado, compuesto por 48 cuotas mensuales.

El presidente de la Cooperativa, Carlos Strada, destacó la importancia del momento: "Hoy dimos un paso histórico. Haber podido realizar este primer pago incluso antes del plazo previsto demuestra el enorme compromiso de todos los trabajadores con este proyecto. Después de tantos años de incertidumbre, hoy podemos mirar el futuro con mucha más tranquilidad, sabiendo que estamos consolidando definitivamente nuestra cooperativa y asegurando la continuidad de nuestra fuente de trabajo."

Este nuevo hito se produce pocas semanas después de que la Justicia autorizara la compra de los activos por parte de la cooperativa, poniendo fin a un largo proceso iniciado por los trabajadores para preservar su fuente laboral y recuperar una de las marcas más emblemáticas de la industria láctea entrerriana.

Cotapa, fundada en 1964 como Cooperativa de Tamberos de Paraná, atravesó años de crisis, desinversión y finalmente la quiebra de la sociedad anónima. Frente a ese escenario, sus trabajadores decidieron organizarse bajo el modelo cooperativo para seguir produciendo y mantener las fuentes de trabajo.

Durante el último año, la cooperativa tuvo logros significativos, recientemente presentados en su Asamblea Ordinaria. Entre los principales avances del ejercicio se destacaron las inversiones en infraestructura, maquinaria y tecnología; el desarrollo de nuevos productos; la ampliación de la red comercial con nuevos puntos de venta; la renovación de la imagen de los productos; y el fortalecimiento patrimonial y económico, en un contexto de crecimiento sostenido de la producción y las ventas.

Asimismo, se puso en valor el compromiso social de la marca, reflejado en las visitas educativas a la planta, las acciones solidarias y el trabajo articulado con instituciones de la comunidad.