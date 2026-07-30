Piden que Salto Grande integre el panel del Consejo Empresario en 2027

Las Jornadas del Consejo Empresario de Entre Ríos (CEER) reunieron este jueves en Paraná a dirigentes políticos, empresarios y especialistas en un foro marcado por la presencia del ministro nacional Federico Sturzenegger, quien expuso sobre la economía del gobierno de Javier Milei y las reformas legislativas en curso. También participaron el gobernador Rogelio Frigerio, el politólogo Andrés Malamud y la especialista en liderazgo Patricia Jensen.

En ese marco, el delegado argentino de la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande, Juan Carlos Chagas, asistió especialmente invitado y dejó una definición que busca instalar un nuevo eje en la agenda empresaria: la energía como motor del crecimiento provincial.

Durante un diálogo con el titular del CEER, Ramiro Reiss, Chagas planteó la necesidad de que la hidroeléctrica participe formalmente en la edición 2027 del foro empresario. “Solicité que Salto Grande esté presente el año próximo en el panel de disertaciones para hablar de energía, una de las actividades madres de la actividad económica e imprescindible para el desarrollo y crecimiento provincial”, expresó, según informó el medio concordiense Tarea Fina.

El pedido apunta a incorporar a la represa binacional en un espacio donde este año dominaron las reformas económicas nacionales, la desregulación y los desafíos productivos. Para Chagas, la energía -y particularmente la generación hidroeléctrica- debe ocupar un lugar estratégico en la discusión sobre competitividad, infraestructura y planificación regional.