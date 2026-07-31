Arce: “Lo que hace Milei es volver a las bases de su campaña y limitar las facultades del Banco Central”

La economista Rocío Arce explicó algunas de las implicancias y alcances del anuncio del Presidente Javier Milei respecto de modificaciones en el Banco Central.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Arce planteó que “en primer lugar, lo que busca Milei es volver un poco a las bases de su campaña en algo que sabemos que le ha redituado en términos de volver a limitar las facultades del Banco Central. Ya quedó lejos esa dolarización que estaba en un inicio de la economía, pero sí la cuestión de volver a esa idea de que la emisión genera inflación y por lo tanto todo lo que ha pasado anteriormente a la economía argentina ha sido desastroso es un poco lo que Javier Milei pone de vuelta en el diálogo de la Argentina con la cadena nacional de ayer”.

Explicó que “en términos técnicos y en términos económicos, lo que básicamente está haciendo Javier Milei es limitar un poco alguna de las misiones que tiene actualmente el Banco Central. Porque esa Carta Orgánica de la cual habla el Presidente de la Nación, básicamente define cuáles son los objetivos, las funciones y las atribuciones que tiene el organismo, que tiene la institución, para básicamente llevar a cabo política monetaria. El ejecutor de la política monetaria es el Banco Central. Y en ese punto, la Carta Orgánica actual lo que establece es que el Banco Central tiene que promover la estabilidad monetaria, es decir, preservar lo que es el valor de la moneda, pero también tiene otras funciones que se agregaron en la última modificación en el año 2012, que tiene que ver con garantizar también desarrollo económico, garantizar nivel de empleo. Es decir que la Carta Orgánica actual establece que la política monetaria tiene que hacer más que preservar el valor de la moneda, es decir, preservar el valor del peso. Ahora bien, Javier Milei lo que quiere hacer es volver a la antigua Carta del Banco Central y volver a la base también de su pensamiento y su dogma económico de que la estabilidad de la moneda se tiene que llevar a cabo de manera independiente del Estado; que el Banco Central no tenga que intervenir en la emisión monetaria, que no tenga que financiar al Estado, que no tenga que financiar a lo que conocemos como el Tesoro y ahí es un poco donde está la clave de esto que propone en su modificación”.

Sobre la cuestión de la emisión monetaria, Arce señaló que “la emisión monetaria que se llevó a cabo en décadas pasadas o en gobiernos anteriores tiene que ver con financiar políticas públicas”. “Acá hay que explicar algo técnico respecto de la forma de emisión y del balance del Banco Central. El Banco Central tiene la potestad de poder emitir billetes, de poder emitir peso a través de distintos instrumentos. En primer lugar, tiene que ver con la acumulación genuina de reservas vía exportaciones, vía superávit externo, pero también tiene la potestad –y está dentro de sus funciones- emitir billetes por préstamos al gobierno, es decir, por financiamiento al sector público para poder corregir ciertos déficits fiscales y que el gobierno no tenga que recurrir a un endeudamiento. Ahora bien, es decisión del Estado, es decisión del sector público decidir con qué se financia. Tiene este poder de fuego de poder recurrir al Banco Central, que es lo que hoy se está discutiendo: que no se financie el gasto público a través de esta emisión. Y también el Banco Central tiene la potestad de prestar a los bancos, es decir que también es el banco de los bancos comerciales. Si hay un banco comercial que está en crisis, que tiene algún tipo de déficit, también el Banco Central sale a prestar. Por lo tanto, se está limitando o poniendo en juego y en discusión uno de los puntos que tiene que ver básicamente con lo que es la política económica que puede llevar a cabo el Estado”.

“Podemos discutir realmente cuánto se puede emitir, si está bien o si está mal, en ciertos contextos, pero la realidad es que la política económica no siempre es lineal y hay ciertas decisiones que tiene que tomar el Estado en algunas etapas del ciclo económico que escapan muchas veces a lo que quisiera hacer. Un ejemplo es el caso de la pandemia, donde si el Banco Central no financiaba al Tesoro, la cantidad de gente que hubiera quedado por fuera del sistema, más de la que quedó, hubiese sido mucho mayor. Por lo tanto, se está limitando una de las funciones que tiene la política monetaria y la política económica de la Argentina que podemos discutir cuánto lo puede ocupar o cuánto no, o si en todos los periodos se tiene que hacer o solamente vía excepción, pero deja para el futuro tal vez algunas cuestiones para revisar”, analizó.

Consultada por políticas similares en otros países de América Latina, sostuvo que “comparándonos con Brasil, no tiene estas mismas funciones su Banco Central, pero el ejemplo al que Javier Milei le está dando bastante lugar ha sido el modelo de Perú. Tanto desde el Banco Central como desde la política económica siempre vuelve a compararse con Perú y si empezamos a ver algunos de los devenires económicos de dicho país, creo que la comparativa tampoco sería tan acertada, pero principalmente podríamos poner el ejemplo de Perú”.

En ese marco, sostuvo que en el mundo “hay un híbrido de Bancos Centrales que tiene que ver con los contextos económicos de cada uno de los países; no podemos comparar el Tesoro de los Estados Unidos que es el que emite la moneda de cambio internacional o países con poderío, como algunos países de Europa, con países como los de Latinoamérica o los de la periferia. Lo que sí hay que ver desde qué lado se miran los manuales y se llevan a cabo las políticas económicas en los países”.

“Esta decisión de la modificación de la Carta Orgánica viene de los lineamientos y de los dogmas económicos de los cuales Milei parte, que básicamente tiene que ver con la teoría monetarista de que la emisión genera inflación y a base de eso es que limita esta cuestión. En Argentina sabemos que por ahí es otra teoría la que puede explicar alguna de las cuestiones o los devenires económicos y por lo tanto limitar esta potestad del Banco Central puede traer algunas consecuencias”, explicitó.

Sobre la injerencia que tendría esto en los mercados, afirmó que “los mercados internacionales, principalmente a los que apunta Javier Milei con esta cuestión, tienden a ser más amigos de todo este tipo de políticas, es decir, si hay más autonomía de las instituciones con el sector público, con el Estado, lo miran con ojos positivos, por lo tanto, es un guiño a esta cuestión. Y no es casualidad también que lo ponga en estos tiempos donde el Estado está saliendo a buscar financiamiento en el mercado externo para el año 2027, donde tiene gran cantidad de vencimientos de deuda y tiene que saldar gran parte de la deuda con el FMI. Bien escuchamos a la titular del Fondo días pasados decir que entiende que Argentina no va a tener que recurrir a un nuevo préstamo por parte del organismo, pero si ponemos los números sobre la mesa, la realidad es que Argentina necesita financiamiento de algún lado y ese financiamiento debería venir de los mercados. Entonces, también este tipo de decisiones son un guiño a mostrar al mercado internacional de que Argentina, en los términos que a ellos les gusta, está haciendo las cosas bien y que el Estado ya tiene cierta autonomía de las instituciones y que por lo tanto no interfiere en esta cuestión”.

Consultada respecto de si es viable que se pueda establecer una prohibición a futuro para que un presupuesto siempre tenga que dar un escenario de equilibrio o superávit, la especialista planteó que “es viable en términos de lo que sabemos que han sido los presupuestos aprobados años anteriores. El presupuesto es una ley, es una hoja de ruta, pero siempre tenemos modificaciones presupuestarias a lo largo del año, y ni el gobierno actual está cumpliendo, no en términos de la partida presupuestaria, pero sí algunas proyecciones en términos de inflación, de recaudación y demás, y por lo tanto no es algo que lo que se apruebe efectivamente se tenga que cumplir. En esos términos, si es viable y lo pueden aprobar, el tema es que al año siguiente tal vez puedan hacer ciertas modificaciones y cambiar la cuestión. No tengo muy vista la letra chica de todo este proyecto, pero en esos términos puede ser viable y va en línea con esto mismo que propone la modificación de la Carta Orgánica”.

“Una cosa tiene que ver con la otra. Si no hay déficit fiscal, el Estado, el Tesoro no debería pedir financiamiento al Banco Central y ahí se unen las dos leyes. El tema es que volvemos a lo mismo, frente a un shock externo, frente a situaciones extremas como una pandemia va a poner limitaciones y tal vez pierde tiempo el Estado pidiendo tal vez algunas consideraciones para esas modificaciones que tiene prohibidas. Hay que ver al futuro qué es lo que sucede”, concluyó.