Conflicto en Granja Tres Arroyos: “Nos han dejado totalmente solos en una problemática muy complicada”

El secretario General del Sindicato de la Carne de Concepción del Uruguay, Sergio Vereda, describió la grave situación que viven los más de 900 trabajadores de Granja Tres Arroyos tras la paralización de la planta y lamentó la falta de soluciones al conflicto pese a las reuniones con funcionarios del gobierno.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Vereda lamentó que “no tenemos muchas novedades; la foto es la foto y nada más, porque concretamente para los trabajadores, salvo la ayuda de algún modo alimentario que llegó el miércoles, pero estamos esperando porque esos 200.000 pesos han venido solamente para 40 trabajadores de 930 que son en total”.

“En la reunión también eso fue una de las preguntas porque lógicamente los trabajadores se enteraron que habían cobrado 40 personas y el resto no ha cobrado nada. Y lo más complicado de todo, que es donde estuvimos todos los gremios que estamos complicados juntos y nos dijo el gobernador de su apoyo, de su acompañamiento hacia la empresa para buscarle recursos, socios o lo que tenga que ser para poder reactivarla, y la preocupación que tiene, pero en concreto, para decirle a la gente hoy, es seguir esperando”, definió.

En ese marco, admitió que se encuentran “un poco tristes con todo esto, porque la empresa tampoco estuvo y a nosotros nos hubiera gustado que estuviera algún representante empresario, pero solamente fue una reunión con el gobernador y con funcionarios, donde hablamos, le contamos todas las problemáticas que ya son de público conocimiento, porque van dos meses y medio donde hay 930 familias que lo están pasando realmente mal. Acá somos reiterativos en todo lo que decimos, pero sinceramente cada vez es más desesperante la situación”.

Reiteró que “no hay nada concreto, lo que hay es solamente son parches a esta situación, pero en concreto lo que la gente necesita es saber si va a tener continuidad laboral y no la tenemos. No ha habido alguna idea, nosotros tenemos alguna propuesta de empezar a trabajar y queremos que la Cámara sepa y creemos que los demás empresarios pueden aportar un poco, porque si se tiene que refuncionalizar y faenar algo de pollo para ayudar un poco a los demás frigoríficos también se podría hacer, pero no hay respuesta sobre eso”.

“Es muy difícil, lógicamente la cadena avícola está cortada, no hay pollo, la empresa ha perdido muchos criadores de pollo y lógicamente también está la parte operativa, que no es tan fácil. La cadena avícola es muy compleja, pero nadie ha querido sentarse a poder analizar ese tema, que creo que sería la punta de un hilo como para empezar a hacer algo. Nosotros venimos diciendo que la gente está dispuesta a entrar a trabajar y lógicamente que le empiecen a pagar también, pero por lo menos empezar a trabajar y que la fuente de trabajo no se pierda. Por eso estamos haciendo alguna propuesta, evaluándola también con gente que no tiene nada que ver con el gobierno y tirándole al gobierno también algunas ideas que uno tiene, que es trabajar, aunque sea algunas horas o la mitad de la semana, pero por lo menos trabajar, y necesitamos que la gente cobre porque la desesperación de la gente es no poder pagar los alquileres, no poder pagar la luz, no poder pagar la comida”, describió.

En cuanto a la respuesta de la empresa y la decisión de no participar del encuentro con el gobernador, Vereda afirmó que “realmente la empresa solamente se comunica por teléfono, varias veces hemos tratado de hablar con ellos, y ellos en todo momento hablan del no cierre, de que van a seguir adelante para poder reabrir todo, nos juran y perjuran que en días más van a tener la solución, que van a encontrar la solución, pero que tengamos paciencia. Y la verdad es que la paciencia tiene un límite porque acá hay gente que no tiene para comer, entonces uno los escucha y parece que tienen expresiones de deseo más que realidades”.

“La gente quiere trabajar, es abrir las puertas, poner precio de concesión y que definan cómo pagar la quincena; podemos hasta inclusive ver cómo cobramos lo que nos deben, pero por lo menos que la gente hoy tenga el acceso al trabajo y tener la seguridad, que a fin de la semana o a fin de mes vamos a ir cobrando. No le pedimos mucho, acá la gente ha cedido en un montón de cosas, inclusive nos propusieron pagar por día y lógicamente primero la gente no aceptó porque venía cansada de un montón de cosas, pero hoy la realidad es que la gente está inclusive dispuesta a cobrar por día, porque la necesidad de tener la fuente de trabajo abierta es lo primordial”, aseveró.

Respecto del pago de 200 mil pesos a un grupo reducido de trabajadores, consignó que “supuestamente mandaron cinco visitadoras sociales a hacer los trabajos en Concepción del Uruguay donde cada trabajador llenó planillas, hicieron cola y estuvieron tres horas esperando, y dicen que las están evaluando. Evidentemente les lleva tiempo de evaluar porque dicen que, a medida que van evaluando, van largando los pagos, pero lamentablemente esto no se produce”.

En tal sentido, admitió que “los trabajadores estaban muy molestos por esa entrevista que se les hizo porque parecía que los investigaban y hasta les preguntaron cuántos baños tenían en la casa, cuántas habitaciones. Es muy difícil porque el trabajador está en un momento que la está pasando mal, no tiene para cobrar y venir a una entrevista donde parecía que lo estaban estudiando de arriba o abajo, si era trabajador o no, cuando tenemos los CBU de todos los trabajadores y demás”.

“Lamentablemente tenemos que aguantar, no podemos decir nada porque tenemos miedo de que se enojen y no nos paguen nada, acá los que terminan pagando las consecuencias es el trabajador. Nosotros somos dirigentes, nos podemos enojar y decir un montón de cosas, pero el que paga los platos rotos de todo esto es el trabajador y el que está esperando hoy desesperado es el trabajador”, planteó.

Por último, cuestionó que “desde que arrancó el conflicto, acá no hay un plan de contingencia, hay un Estado ausente, más allá de las ayudas que estamos recibiendo de provincia o del intendente, el Estado nacional está ausente, acá el trabajador está a la deriva, estamos solos con los trabajadores peleando una problemática muy complicada y no tenemos cómo defendernos, porque no hay un fondo o un programa como era el Repro donde, por lo menos, cobramos media quincena y tenemos para pagar la luz, para comprar comida, para comprar carne. La verdad es que nos han dejado totalmente solos”.