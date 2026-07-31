Creció la demanda de dólares los argentinos compraron más USD 14.000 millones en el primer semestre del año

La salida del cepo cambiario en abril del año pasado modificó las costumbres financieras en la Argentina, impulsando la compra de dólares en el mercado oficial como una conducta habitual entre los ahorristas. A más de 12 meses de esa medida, la demanda de divisas mantiene su ritmo, con fluctuaciones mensuales vinculadas a la coyuntura. En junio, la tendencia volvió a mostrar un repunte, reflejando un crecimiento en las operaciones de compra de dólares por parte de los particulares y en el primer semestre del año, se registraron adquisiciones brutas por más de 14.000 millones de dólares.

Según el informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario del Banco Central de la República Argentina (BCRA), durante el mes pasado los argentinos adquirieron de manera neta USD 2.015 millones en billetes sin fines específicos.

En tanto, cerca de 1,5 millones de individuos concretaron compras brutas por USD 2.443 millones, mientras que aproximadamente 715.000 optaron por vender, sumando ventas brutas por 428 millones de dólares. Además, el segmento registró compras netas de divisas sin fines específicos por un total de 430 millones de dólares.

“En cuanto a los usos y destinos de la salida neta de billetes y divisas sin fines específicos de junio (unos USD 2.000 millones), se estima que unos USD 800 millones quedaron depositados en bancos locales y USD 500 millones incrementaron la posición de activos externos, mientras que unos USD 700 millones fueron entregados a las entidades para cubrir los gastos de ‘Servicios y otros corrientes’ realizados con tarjetas”, detalló el reporte oficial.

Cabe recordar que en mayo participaron 1,4 millones de personas del lado comprador, con compras brutas de 2.260 millones de dólares. Del lado vendedor, unos 730.000 individuos desprendieron divisas por USD 456 millones—lo que arrojó el saldo neto de USD 1.804 millones—. De esta manera, se observa un crecimiento intermensual de casi USD 200 millones extra.

Las compras de dólares desde el fin del cepo

En abril del año pasado, tras el alivio en las restricciones para acceder al dólar, las personas físicas adquirieron USD 2.077 millones, de acuerdo a cifras oficiales. Apenas se implementó la medida, alrededor de un millón de usuarios ingresaron al mercado formal.

En los meses siguientes, la demanda de dólares mostró una tendencia ascendente: en mayo de 2025 las compras totalizaron USD 2.283 millones, en junio escalaron a USD 2.468 millones y en julio se ubicaron en 3.473 millones de dólares. Agosto reflejó una baja a USD 2.448 millones, mientras que en septiembre se observó el máximo mensual del período, con USD 5.130 millones, en un escenario influido por la proximidad de los comicios legislativos y una mayor preferencia por el dólar.

En octubre, en coincidencia con las elecciones de medio término, el volumen operado se mantuvo elevado y cerró en 4.731 millones de dólares. Noviembre marcó una fuerte caída, con compras brutas por USD 1.597 millones y poco más de 1,1 millones de participantes.

La demanda retomó impulso en diciembre, cuando cerca de 1,5 millones de personas realizaron compras por 2.186 millones de dólares. En enero de 2026, 1,6 millones de individuos sumaron adquisiciones por USD 2.613 millones; en febrero, 1,5 millones compraron 2.368 millones de dólares. En marzo, el monto operado alcanzó USD 2.363 millones, en abril subió a un máximo anual de USD 2.727 millones y en mayo descendió a 2.212 millones de dólares. En junio, retomó el alza con los USD 2.443 millones mencionados.

Tras la flexibilización del control cambiario en abril de 2025, las personas humanas sumaron compras brutas de billetes en moneda extranjera por un total de 41.118 millones de dólares. Al considerar también las transferencias de divisas sin destino específico realizadas por el sector privado no financiero —tanto individuos como empresas—, el volumen acumulado resulta aún superior. A lo largo del primer semestre de 2026, las personas humanas compraron 14.726 millones de dólares.

Desde el levantamiento del cepo, las ventas de dólares realizadas por argentinos totalizaron USD 6.153 millones, mientras que las compras netas alcanzaron los 34.965 millones de dólares. Al incorporar las transferencias de divisas sin destino específico efectuadas por el sector privado no financiero, el monto acumulado desde la reapertura parcial del mercado cambiario se eleva a 45.824 millones de dólares.