Cargill Argentina tiene suspendidas las operaciones de su planta de Arribeños por falta de seguridad

Según la empresa, “las personas que llevan adelante el reclamo no son ni han sido empleados de Cargill, sino prestadores de servicios independientes”.

Desde el viernes 3 de julio pasado, la empresa Cargill Argentina ha decidido suspender

temporalmente las operaciones de su planta de Arribeños, partido de General Arenales, Provincia de Buenos Aires, ante una situación externa a la compañía y de público conocimiento que imposibilitan garantizar el desarrollo seguro de las actividades.

“Las operaciones se reanudarán una vez que existan las condiciones de seguridad indispensables para hacerlo”, señaló la firma.

“Las personas que llevan adelante el reclamo no son ni han sido empleados de Cargill, sino prestadores de servicios independientes. La asignación de cargas responde a criterios comerciales y operativos propios de la actividad, en el marco del derecho de libre contratación, y no configura una relación laboral con la compañía. En este sentido, el conflicto responde a diferencias entre actores del sector del transporte, ajenas a Cargill y a su operación”, aclaró la empresa a través de un comunicado de prensa.

“La compañía se vio obligada a tomar esta medida porque la seguridad es un valor fundamental e innegociable en todas sus operaciones. Ante la falta de garantías y condiciones adecuadas para el desarrollo seguro de las actividades y de la circulación en las inmediaciones de la planta” e indicó: “Desde hace más de 25 años, Cargill forma parte de la comunidad de Arribeños, donde genera empleo directo e indirecto, trabaja junto a más de 70 proveedores locales y mantiene una relación de largo plazo con aproximadamente 130 productores de la zona”.