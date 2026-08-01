Región Centro: Nogoyá, Esperanza y San Francisco consolidan un hermanamiento para fortalecer la cadena láctea

Nogoyá, Esperanza y San Francisco sellaron un hermanamiento para impulsar el desarrollo de la cadena láctea en la Región Centro.

En un nuevo paso hacia la consolidación de la integración regional, las ciudades de Nogoyá (Entre Ríos), Esperanza (Santa Fe) y San Francisco (Córdoba) firmaron un acta de hermanamiento con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto, potenciar el desarrollo de la cadena láctea y ampliar las oportunidades de cooperación entre los tres municipios.

La firma se concretó en el marco de la XIX Junta de Gobernadores de la Región Centro y forma parte del programa “Ciudades Hermanadas”, una iniciativa que busca trasladar al ámbito municipal el proceso de integración política, económica y productiva que desde hace años impulsan las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba.

El acuerdo representa un reconocimiento a la fuerte identidad productiva que comparten las tres ciudades, todas ellas estrechamente vinculadas con la producción primaria, la industrialización de la leche, el agregado de valor y la innovación tecnológica aplicada al sector.

Durante la actividad, el presidente del Ente Región Centro e Integración Regional de Entre Ríos, Atilio Benedetti, destacó el significado institucional del convenio, que fue rubricado en presencia de los gobernadores Rogelio Frigerio, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora.

Según explicó, Nogoyá, Esperanza y San Francisco constituyen polos estratégicos para la actividad lechera en sus respectivas provincias y comparten un perfil productivo que las convierte en referentes del sector.

Benedetti también recordó que las tres ciudades son sede de exposiciones vinculadas con la industria láctea que convocan a productores, empresas, instituciones y especialistas de todo el país, entre ellas Expo Todo Láctea y distintas exposiciones provinciales que promueven la innovación, la capacitación y los negocios dentro de la cadena.

Una agenda común para el desarrollo

El intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider, calificó la firma como “un acto muy importante” para las tres comunidades y remarcó que el hermanamiento es el resultado de un proceso de diálogo sostenido entre los gobiernos locales.

El jefe comunal explicó que la iniciativa busca construir una agenda compartida que permita afrontar de manera coordinada los desafíos que enfrenta uno de los sectores más dinámicos de las economías regionales.

“Nos une fundamentalmente el sector productivo, el sector lácteo. Hemos venido manteniendo conversaciones con los distintos intendentes y hoy esto se concreta con la premisa de pensar hacia adelante, pensar en el futuro y trabajar por nuestras comunidades”, expresó, de acuerdo a lo publicado en el portal del gobierno de Entre Ríos.

Para Schneider, el convenio excede el plano institucional y constituye una herramienta para consolidar vínculos duraderos entre ciudades que poseen historias productivas similares y una fuerte cultura del trabajo.

En ese sentido, sostuvo que el acuerdo reivindica el papel del sector primario, la industria y el comercio como motores del desarrollo económico regional, al tiempo que promueve una mayor articulación entre el sector público y el privado.

“Este hermanamiento significa tejer lazos, pensar en el futuro de nuestras comunidades y poner en valor el ADN productivo de los nogoyaenses, de los entrerrianos y también de las provincias vecinas. Compartimos una cultura del trabajo, del esfuerzo y de la producción, y queremos seguir fortaleciéndola”, afirmó.

Más cooperación para una cadena estratégica

Uno de los principales objetivos del hermanamiento será profundizar el intercambio entre municipios, instituciones técnicas, entidades educativas, productores, industrias y demás actores vinculados con la actividad lechera.

La intención es generar proyectos conjuntos, compartir experiencias exitosas, promover instancias de capacitación e impulsar iniciativas que fortalezcan la competitividad de una cadena considerada estratégica para las economías de la Región Centro.

La cooperación también permitirá intercambiar conocimientos en materia de innovación, agregado de valor, desarrollo tecnológico y políticas públicas orientadas al crecimiento del sector, aspectos cada vez más relevantes en una actividad que enfrenta nuevos desafíos vinculados con la productividad, la sustentabilidad y la apertura de mercados.

Fortalecer los grandes eventos del sector

Schneider señaló además que el trabajo coordinado contribuirá a potenciar eventos de referencia para la actividad lechera, como la Expo Provincial de la Leche que se realiza en Nogoyá y la Expo Láctea Nacional, espacios que reúnen cada año a productores, empresarios, técnicos y representantes institucionales de distintos puntos del país.

La posibilidad de coordinar acciones entre las tres ciudades también abre la puerta a nuevas estrategias de promoción, intercambio comercial y difusión de las capacidades productivas de cada región.

Según lo consignado en el portal del gobierno de Entre Ríos, para el intendente de Nogoyá, el acuerdo representa una oportunidad para proyectar el crecimiento del sector desde una mirada regional, aprovechando las fortalezas compartidas y consolidando una red de cooperación permanente. “Es una buena noticia para la ciudad y nuestros productores”, concluyó.

Integración con mirada territorial

La firma del hermanamiento refleja además una estrategia más amplia de la Región Centro para consolidar vínculos entre municipios con perfiles productivos similares y generar políticas de desarrollo que trasciendan los límites provinciales.

En un contexto donde la articulación entre gobiernos locales, instituciones y sectores productivos adquiere cada vez mayor importancia, la alianza entre Nogoyá, Esperanza y San Francisco busca convertirse en una plataforma para impulsar proyectos conjuntos, fortalecer la competitividad de la cadena láctea y promover nuevas oportunidades de crecimiento para las comunidades que encuentran en esta actividad uno de los pilares de su desarrollo económico.