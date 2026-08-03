¿Alcanza con bajar la inflación para que Javier Milei sea reelegido?

Si bien todavía falta mucho -más de un año – para las próximas elecciones, en distintos círculos empresarios tiende a crecer la expectativa por desentrañar cuál será el rumbo de la política económica más allá de 2027.

Es que los resultados poco favorables del primer semestre – aceleración de la inflación, estancamiento de la economía, caída del salario real, entre otros – junto con algunos episodios políticos – particularmente el escándalo sobre el supuesto enriquecimiento ilícito del ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni – abrieron un signo de interrogación sobre las posibilidades de reelección de Javier Milei.

La estrategia del partido gobernante para conseguir la continuidad pasa por centrar los ataques en el kirchnerismo partiendo de la premisa de que “la mayoría de la gente no quiere volver al pasado”. Quedó particularmente en evidencia días atrás, cuando el primer mandatario dirigió sus dardos contra Cristina Fernández de Kirchner por cadena nacional, en oportunidad de la presentación del proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central, publicó Ámbito.

No se trata de una jugada original. Ya la utilizó en su momento, durante su presidencia, Mauricio Macri, en una partida que la viuda de Kirchner ganó en 2019 al elegir como candidato a Alberto Fernández que fue presentado a la sociedad como “un peronista moderado”.

Después de todo, distintas mediciones muestran que los dos candidatos que a esta altura se presentan con mayores chances de competir por la presidencia, es decir Milei y Axel Kicillof, no se diferencian mucho en los niveles de aprobación y rechazo y contabilizan una intención de votos que no exhibe una disparidad contundente.

Más aún, diferentes encuestas muestran que no menos del 40% de los votantes no se sienten representados ni por las opciones de centro/derecha como son las que encarna Milei, ni por el peronismo/kirchnerismo que lidera Kicillof. Y el dato preocupante para la política en general y para el oficialismo en particular, es que esta masa viene creciendo.

Diagnóstico

Hay analistas que consideran que existe una lectura errónea de la demanda de la sociedad. Así, interpretan que Mauricio Macri se equivocó al creer que la mayoría de la gente apoyaba sus políticas cuando en realidad fue votado, en buena medida, por el hartazgo que produjo en una parte importante de la sociedad el modelo kirchnerista.

No fueron solo los magros resultados económicos, sostienen, sino también por actitudes “autoritarias” del gobierno liderado por Cristina Fernández y por un Estado que estaba presente pero no para ayudar, sino para impedir.

De la misma manera, consideran que Milei debería tener en cuenta que buena parte de sus apoyos los logró porque generó la ilusión de un cambio profundo, en un momento de hartazgo no sólo con los políticos, sino en general con la existencia de instituciones que no funcionan y un país con cada vez menos oportunidades.

En todo caso, sostienen, el verdadero voto anti K fue el que recibió Macri; en el caso de Milei se interpreta que la demanda de cambio era más profunda. Tanto es así que, en 2023, cuando fue elegido el libertario, no era extraño escuchar que “si nos fue mal con los cuerdos, probemos con el loco”.

Para desgracia del oficialismo, las encuestas muestran que La Libertad Avanza perdió parte del caudal de los votos que le permitieron ganar en el ballotage hace casi tres años.

Y paralelamente la existencia de desencantados explica que la referente del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, registre actualmente un marcado crecimiento en la intención de voto - que oscila entre el 9% y el 15% a nivel nacional para las proyecciones presidenciales – en lo que se ha dado en llamar el "fenómeno Bregman", en referencia al notable crecimiento de este espacio político que canaliza la insatisfacción de una parte de la sociedad. “Bregman no es señalada como una opción de modelo de país (un régimen comunista) sino que representa el enojo de ciertos sectores con la política tradicional”, señalaba un experimentado dirigente.

Crecimiento

Analistas interpretan que Milei ha logrado cumplir con promesas de campaña como, por ejemplo – y no es menor –, reducir la inflación de cerca de 200% anual a comienzos de su mandato a algo más de 30% en la actualidad. Pero consideran que sería un error pensar que desacelerar los índices de precios es un objetivo en sí mismo.

Lo que en última instancia importa al común de la gente, indican, es que suba el poder adquisitivo. En este sentido, el ingreso disponible, o sea el dinero que les queda a las familias después de cubrir sus gastos fijos volvió a retroceder en mayo pasado y se ubica 16,5% por debajo del promedio de enero a septiembre de 2023, es decir antes del cambio de gestión, según los cálculos de Equilibra.

El Gobierno libertario restableció el orden en la vía pública, pero esta situación también tiene sus bemoles. Según un comerciante de Congreso, “antes se me dificultaba la venta porque los piquetes impedían que entraran a mi local, ahora no cortan el acceso, pero igual no entra nadie porque no hay plata”.

Al respecto, la encuestadora Zentric ante la pregunta “¿cuál es su principal preocupación hoy? La corrupción encabeza con 48,8% seguido por ingresos y salarios 46,9, en tanto, que la inflación paso al noveno lugar de preocupación con 18,2% de un total de 10 respuestas.

En paralelo, distintos análisis de opinión pública muestran el daño que causó en la imagen del gobierno el “caso Adorni” al punto que algunos consideran que terminó haciendo que los libertarios pierdan la bandera de la lucha contra la casta.

Posiblemente esta evaluación pueda ser exagerada y el Gobierno todavía esté en condiciones de revertir la caída en la confianza. Sin embargo, no parecería estar dando muestras suficientes de empatía, sino más bien lo contrario.

Desde esta perspectiva se interpretan, por caso, las recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien descartó categóricamente cualquier tipo de asistencia estatal para las familias endeudadas, afirmando que la morosidad es un "problema entre privados" en el que el Estado no tiene margen de acción.

Los críticos contra argumentan que buena parte de estos problemas fueron el resultado del apretón monetario que aplicó el Banco Central a mediados del año pasado y que llevó las tasas de interés a las nubes.

Resulta paradójico que la titular del FMI, Kristalina Georgieva fuera más empática y, en más de una oportunidad, haya manifestado su preocupación por el endeudamiento de las familias y el nivel de morosidad. Es más, señaló que esta situación afecta al crecimiento.

Consenso

El problema de la sustentabilidad política del programa encarado por la administración de Milei es uno de los temas que más preocupa al Fondo Monetario Internacional, según se comenta en Washington. No es para menos: la Argentina es el principal deudor del organismo -más de un tercio del total de los créditos – y en ningún lugar del mundo se aplicaron con tanto énfasis sus recomendaciones como lo hizo la administración libertaria.

Dicen que ésta fue la razón por la que Kristalina Georgieva vino al país e instó, tanto en declaraciones a la prensa como en publicaciones, al pueblo argentino a "ser perseverantes" y "tener paciencia" para consolidar los cambios económicos.

No fue la primera vez que el organismo apoyó calurosamente a un programa económico en Argentina. Cabe recordar que durante los 90 en ocasión del gobierno de Carlos Menem, el titular del Fondo, Michael Candessus calificó a la economía argentina como el “mejor modelo económico del mundo”. Mas tarde, no dudaron en autorizar un préstamo por U$S57.000 mil millones al gobierno de Mauricio Macri cuando Christine Lagarde presidia el organismo multilateral.

Al gobierno de Milei, el Fondo le otorgó U$S 20.000 y el Tesoro de los Estados Unidos, de un día para el otro, acordó un swap de monedas por un máximo de 20.000 millones de dólares.

Qué tienen en común estos tres gobiernos: bajar la inflación, diciplina fiscal, desregulación de la economía, apertura de los mercados, entre otras medidas recomendadas por el FMI.

Lamentablemente algunos aspectos negativos de estos programas fueron: aumento del desempleo, caída de la actividad y cierre de establecimientos que generaron malestar social.

Resta saber si esta vez será diferente.