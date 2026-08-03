La Cámara Argentino-Alemana desarrollará una agenda de cooperación e inversiones en Entre Ríos

Representantes de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina), la Embajada de Alemania y empresas vinculadas al sector productivo se reunirán en Mirador Tec.

Representantes de la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana (AHK Argentina), la Embajada de Alemania y empresas vinculadas al sector productivo mantendrán una agenda de actividades en Paraná y Crespo con el objetivo de fortalecer los vínculos de cooperación, promover inversiones e identificar oportunidades de desarrollo para la provincia.

La iniciativa forma parte de AHK On Tour, un programa con el que la entidad recorre distintas regiones del país para generar espacios de articulación entre el sector público, el privado y representantes alemanes. La agenda se extenderá durante dos jornadas e incluirá reuniones institucionales, visitas a proyectos productivos y un encuentro con autoridades y empresarios locales.

Uno de los momentos centrales será el Roundtable, previsto para el jueves 6 de agosto, donde participarán funcionarios, representantes de empresas entrerrianas, integrantes de la AHK Argentina y de la Embajada de Alemania. El objetivo será analizar posibilidades de cooperación, promover alianzas tecnológicas y ampliar las relaciones económicas entre ambos países.

La delegación estará integrada por autoridades de la Cámara y representantes de las firmas Dosbio, Elmer 4.0 y Rhenus, quienes recorrerán distintos emprendimientos de la región.

Entre las actividades previstas también figura una visita al proyecto Ñande Zukunft, impulsado por la empresa Dosbio. La iniciativa contempla la construcción de la primera planta de producción de bio-GNL de Entre Ríos y cuenta con financiamiento del Gobierno Federal de Alemania. El proyecto busca convertirse en un caso de referencia en materia de transición energética, economía circular y aprovechamiento de recursos renovables.

"Con AHK On Tour buscamos acercar a nuestras empresas socias a las distintas regiones productivas del país y generar espacios de encuentro con actores locales. Creemos que el desarrollo de las economías regionales abre oportunidades concretas para impulsar inversiones, incorporar tecnología y fortalecer la cooperación entre Argentina y Alemania", señaló Annika Klump, directora de Innovación y Desarrollo Institucional de la AHK Argentina.

En la misma línea, el CEO de Dosbio, Juan Khouri, destacó que Ñande Zukunft representa "un ejemplo de cómo la innovación y la cooperación internacional pueden transformarse en inversiones concretas con impacto en el desarrollo regional", y consideró que el proyecto puede servir como modelo para futuras iniciativas vinculadas a la bioenergía y la economía circular.

Con más de 110 años de presencia en el país, la Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana reúne a más de 300 empresas asociadas y trabaja en la promoción del comercio bilateral, las inversiones y la cooperación tecnológica entre Argentina y Alemania. A través del programa AHK On Tour, la institución busca ampliar esa red de vínculos en las distintas economías regionales y generar nuevas oportunidades de desarrollo conjunto.