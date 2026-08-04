Crisis del citrus: "Al productor le quedan apenas 2.000 pesos por cajón", lamentó Toler

El productor citrícola de Santa Ana, Mario Toler, aseguró que la actividad atraviesa uno de los momentos más difíciles de los últimos años y advirtió que la próxima campaña podría resentirse por la imposibilidad de muchos productores de afrontar las inversiones necesarias para sostener la calidad de la fruta.

La preocupación se suma a la advertencia realizada días atrás por la Federación Agraria Argentina, difundida por ANALISIS, que alertó sobre el riesgo que enfrenta la próxima campaña citrícola debido a la crítica situación económica del sector.

En declaraciones al programa Un martillo para darle forma, de Radio Plaza, Toler explicó que la combinación de una producción abundante, la caída del consumo interno y el derrumbe del precio internacional del jugo de naranja generó un escenario complejo para los productores.

"El año pasado tuvimos problemas de calidad por las heladas y este año hay una excesiva cantidad de citrus con un consumo muy por debajo de lo normal. También cayó el precio internacional del jugo, que pasó de valores de entre 2.500 y 2.800 dólares la tonelada a ubicarse entre 1.700 y 1.900 dólares", detalló.

Según explicó, esa situación obligó a trabajar "a costos mínimos", aunque reconoció que el margen económico prácticamente desapareció. "Cuando los años malos se repiten, el colchón se termina y empieza a sobrar fruta. Eso va a afectar a gran parte de los productores", sostuvo.

Costos crecientes

Toler señaló que uno de los principales problemas es el incremento de los costos de producción, especialmente el combustible y el transporte.

"Antes el combustible ocupaba el tercer lugar entre los costos; hoy está prácticamente al mismo nivel que la mano de obra. Nosotros dependemos de mercados que están a casi 600 kilómetros, como Buenos Aires, y gran parte del costo se lo lleva el transporte", indicó.

También cuestionó el impacto de los costos laborales y de la litigiosidad. "Tenemos una enorme cantidad de juicios laborales. Ya lo tenemos incorporado como un costo más. La reforma laboral sería fundamental; no para quitar derechos, sino para darle previsibilidad tanto al trabajador como al productor", afirmó.

"Al productor le quedan apenas 2.000 pesos por cajón"

El productor graficó la situación con un ejemplo sobre la comercialización de la fruta.

"Colocar un cajón en Buenos Aires cuesta entre 6.000 y 6.200 pesos. En el mercado se vende entre 8.000 y 9.000 pesos. Al productor le terminan quedando alrededor de 2.000 pesos por cajón. Más del 70% se va en costos", explicó.

Agregó que luego la fruta incrementa aún más su valor en las góndolas debido a impuestos, alquileres y gastos comerciales.

Riesgo para la próxima campaña

Consultado sobre el planteo de la Federación Agraria respecto del riesgo para la próxima campaña, Toler consideró que el problema no pasa por la continuidad de la producción, sino por la calidad que podrá alcanzarse.

"No sé si está en riesgo la campaña, pero sí que no va a tener la calidad de fruta a la que estamos acostumbrados. Hoy estamos a un mes de comenzar nuevamente las fumigaciones y muchos productores no saben cómo comprar los insumos", advirtió.

Explicó que el combate contra el HLB —enfermedad conocida como el "SIDA de la citricultura" por su impacto sobre las plantas— obliga a realizar tratamientos permanentes. "Tenemos que fumigar cada 30 días durante seis meses para controlar la chicharrita que transmite la enfermedad", indicó.

En ese contexto, sostuvo que la falta de financiamiento agrava el panorama. "Hace varios años que no contamos con créditos accesibles. Hoy sacar un préstamo al 25 o al 30% es imposible para una actividad como la nuestra. Necesitaríamos tasas del 8 o 9% para poder trabajar", reclamó.

Menos productores, pero aún predominan las explotaciones familiares

Toler señaló que el perfil productivo de la región sigue siendo mayoritariamente familiar.

"En el departamento Federación todavía tenemos entre 1.600 y 1.700 productores. Antes una familia podía vivir con 15 o 20 hectáreas; hoy hace falta una superficie mayor. Algunos dejaron la actividad, pero todavía predominan las pequeñas empresas familiares", explicó.

Además destacó el trabajo conjunto entre el sector privado y el Gobierno provincial para financiar el monitoreo del HLB y el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas para detectar tempranamente la enfermedad.

Finalmente, alertó sobre el destino de la fruta excedente. "Lo que no se vende va a la industria, pero hoy la industria paga apenas entre 100 y 120 pesos el kilo, cuando hace dos años pagaba alrededor de 300. Todos estamos atravesando la misma crisis", concluyó.